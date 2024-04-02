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寶林茶室中毒風波！20日無病例之謎揭曉　前員工爆用機車載粿條

▲寶林茶室中毒風波延燒，檢警發現員工在粿條拆封後，疑有不冰的習慣。（圖／記者張勵德攝）
▲寶林茶室中毒風波延燒，檢警發現員工在粿條拆封後，疑有不冰的習慣。（圖／記者張勵德攝）

社會組／綜合報導

寶林茶室中毒風波延燒，已釀2死5重症，使得全台人心惶惶，目前僅在死者及患者體內驗出「米酵菌酸」，食材和醬料皆未驗出，因此中毒來源仍不明。詭異的是，衛生局接獲中毒最早個案為19日前往用餐，光19日就接獲5起通報，重症則集中在21至23日最多，反倒是20日前往用餐者並未出現異狀，關鍵就在於粿條保存方式。

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檢警約談負責人黎仿軒、王姓店長、周姓主廚、越南籍胡姓代班廚師等5人之外，還約談3名工讀生，已排除人為下毒可能，發現寶林茶室員工在粿條拆封後，疑有不冰的習慣，恰巧出事那幾天的氣溫均偏高，疑導致粿條產生有毒物質，代班廚師恐在不知情的情況下，將在室溫退冰過久的粿條炒成成品，再加上馬來西亞調味重，導致顧客吃不出異狀，進而造成中毒案發生。

檢警調閱近期進貨紀錄，寶林茶室分別在12日、16日及23日各進了新一批粿條，就案發前販賣數量來看，17日賣出5盤粿條、18日賣出1盤、19日則賣出6盤加1盤河粉。光是19日就傳出5起通報案，其中釀成1死1重症，推測粿條很可能在17日從冰箱取出後，就未再冰回去；至於20日共賣出的7份粿條都沒事，則是因為拆封新的一批粿條了。

根據《東森新聞》報導，前員工表示，在他任職期間，寶林茶室不僅沒有中央廚房統一管理食材，就連粿條的運送，都是靠一名阮姓營運總監，用機車的方式載運至各分店，而非冷凍車，只是為了節省運送費，不清楚過程是否有完善保存，也不知道後續規模擴大後是否有改進。

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