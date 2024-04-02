日全食4/9登場！時間、地點、成因、直播一次看　台灣46年後才有

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台北市立天文館助理研究員段皓元指出，當月球繞地球公轉的過程中，月亮恰好移動到太陽與地球之間，且「太陽、月亮、地球」幾乎在同一直線上時，月球就會遮蔽陽光，月球影子落在地球上，因而發生日食。但由於月亮繞地球的軌道是橢圓形，距離有遠近分別，會因月球遠近引起的大小變化，以及在地球上的觀測者所在位置不同，導致人們看到的日食現象不同。
🟡日全食發生時間
段皓元表示，日食發生時間必定在農曆初一（朔）前後，但因爲月球繞地球的公轉面「白道」，與地球繞太陽的公轉面「黃道」之間，平均有5°9'的夾角，因此並非每次到「朔」都會發生日食，必須要朔時、且月亮離黃道與白道交點15.4至18.5度以內時，才會發生日食，這個範圍稱為「日食限」。
而今年全球共發生2次日食、2次月食，但台灣皆不可見，台北時間4月8日晚間11時42分至4月9日清晨4時53分將發生日全食，日食全程歷時5小時11分，其中「日全食」發生的時間大約有4分多鐘，屆時北美洲白天將會變得像夜晚一樣，天空中還會將出現大約10顆星星和彗星。
🟡日全食週期
段皓元說明，日全食在地球上，每5年就會發生2至3次，不過發生地點常在海面或人煙稀少的位置，而日全食有所謂的「沙羅週期」，每18年11天8小時，太陽、地球和月球回到相似的幾何對應位置上，但能否看見日食出現，仍要視觀察者所在地，每個地方都不同。
🟡台灣日全食下次出現時間
段皓元指出，台灣只有墾丁和蘭嶼可以看見日全食，台灣前一次出現的日全食，已經要追溯到日據時期的1941年的9月21日，下一次能看見日全食的時間點，更是要等到2070年的4月；至於美洲本次出現日全食後，下一次也要等到2045年。
🟡日全食觀賞、拍攝技巧
觀測太陽有危險性，務必使用適當減光裝置，絕對不可以在沒有任何保護裝置下以肉眼直視太陽，除了食甚階段之外，日食時陽光仍非常強烈，稍有不慎就會對眼睛造成永久傷害，一般觀賞建議使用減光（每次觀看時間最好不要超過一分鐘）、針孔成像、投影與加裝減光設備的望遠鏡，利用攝影設備拍攝日食過程，也要將望遠鏡或相機前方加裝適當的減光設備，以免損壞攝影設備。
🟡日全食直播
台灣雖無法目睹日全食，但台北市立天文館也將彙整相關資料與直播網點，提供民眾一起欣賞天文奇景。