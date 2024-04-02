愛吃鴨血注意！消基會抽驗市售「7成含雞成分」 吃整包恐鈉超標
「鴨血」是火鍋熱門配菜，含有豐富鐵質，但「純鴨血」的產量供不應求，大部分鴨血都有混合其它動物的血，所以近年衛生單位在進行食品稽查時，會要求業者若鴨血產品含有其他禽血，應標示為水血、禽血、鴨血（水血）、鴨血（禽血）、鴨血（含雞血）等，不過消基會在2023年10月調查市面鴨血相關商品的標示發現，大部分商品仍以「鴨血」2個字作為標示，有標示不實及誤導消費者的疑慮。
記者張志浩／綜合報導
消基會檢驗長凌永健指出，一般市面上看到的「鴨血」大多數是由雞、鴨、鵝等動物的血混合製作，後續可能再加入水分、磷酸鹽類等添加物，使用混合禽血製作，對於食用安全無影響，但若混血製作卻又標示鴨血，難免會讓消費者有受騙的感覺，且2015年，主管機關曾查獲業者將沾有禽鳥糞便、羽毛的「飼料用污染禽血」，加入鴨血、豬血糕等火鍋料，流入市面火鍋料理店，影響食品安全衛生。
消基會秘書長陳雅萍指出，本次調查測試結果發現，15件鴨血樣品平均約7成檢出含「雞的成分」，是否就是「鴨血混合雞血」，有待主管機關判定，不過仍要給予民眾3項建議。
1、消費者選購時應注意標示狀況，或主動詢問，例如包裝商品上有負責廠商電話，可以多加詢問確認內容，散裝商品可以詢問來源是否就是100％鴨血。
2、本次調查中，有9件市售經調味加工過的麻辣鴨血類商品，檢視其包裝營養標示發現，若將一整包食用完，就會吃入1800至4000毫克的鈉，超過衛生福利部建議的每日鈉總攝取量2400毫克，消費者食用務必注意份量。
3、消費者在選購時，可以觀察外觀作判斷，豬血通常呈深紅色，質地可能相當濃稠；鴨血的顏色比雞血深，但比豬血淺，可能帶有紫色色系；雞血通常呈鮮紅色，通常比豬血更淡、更稀。