皮膚又乾又粗竟是「濕疹」！不同成因、位置再分類

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊雅棠解釋，濕疹就是皮膚炎的一種，所以某些醫師為避免患者混淆，會直接說是皮膚炎而不是濕疹；當醫師診斷為濕疹時，會再根據不同成因、不同位置再分類，例如接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、汗皰疹等。
針對皮膚炎，楊雅棠說，接觸性皮膚炎是指皮膚接觸到生活中某些物質而引起發炎，異位性皮膚炎則與體質、環境、皮膚屏障功能缺陷等多種因素相關。異位性皮膚炎病人或其家族常有過敏性鼻炎、氣喘等病史，成因複雜，包括免疫功能失調、環境影響等，治療上首重使用保濕劑，並搭配外用藥膏，而中重度患者除了傳統治療如紫外線照光治療、免疫調節藥物之外，近年來也有新選擇如生物製劑及小分子藥物，即使目前無法根治，但絕對可以改善。
對於汗皰疹，楊雅棠則說，與流汗或皰疹都沒無關，實際上是一種好發於手部或足部的水泡型濕疹，典型症狀為手指或腳趾側邊出現小小突起的透明水泡，大部分病人會伴隨程度不等的癢感，容易反覆發作，若出現在足部常與香港腳混淆，要用皮屑顯微鏡檢查才可區分。
楊雅棠表示，汗皰疹成因也不明，除體質因素外，接觸刺激物、過敏原、壓力、季節變換等也可能引發，治療上須維持規律作息、清淡飲食並加強保濕，也可根據嚴重程度搭配外用藥、口服藥或紫外線照光。