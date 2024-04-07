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皮膚又乾又粗竟是「濕疹」！不同成因、位置再分類

▲許多病人疑惑，肌膚又乾又粗為何是「濕疹」，其實慢性濕疹階段皮膚會變乾、變粗、增厚、脫屑。（圖／取自Pixabay）
▲許多病人疑惑，肌膚又乾又粗為何是「濕疹」，其實慢性濕疹階段皮膚會變乾、變粗、增厚、脫屑。（圖／取自Pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

台灣是過敏王國，不少人都有濕疹、皮膚炎、汗皰疹等問題，不過許多民眾分不清差別在哪，尤其是汗皰疹，大部分會以為和流汗有關。醫師表示，其實濕疹和濕度沒有關聯，汗皰疹也與汗水無關，但都是皮膚發炎狀態，且往往反覆發生，治療要有耐心。

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國泰醫院、內湖國泰診所皮膚科主治醫師楊雅棠說，濕疹屬廣泛性統稱，只要在顯微鏡底下看到表皮間隙水腫且真皮發炎，都可稱為濕疹，其根據病程長短，可再分成急性、亞急性及慢性，其中急性濕疹看來的確又紅又濕，甚至流湯流水，但到了慢性濕疹階段，皮膚會變乾、變粗、增厚、脫屑，因此常會聽到病人這樣的疑惑：「明明皮膚又乾又粗，怎麼醫師還說是濕疹？」

楊雅棠解釋，濕疹就是皮膚炎的一種，所以某些醫師為避免患者混淆，會直接說是皮膚炎而不是濕疹；當醫師診斷為濕疹時，會再根據不同成因、不同位置再分類，例如接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、汗皰疹等。

針對皮膚炎，楊雅棠說，接觸性皮膚炎是指皮膚接觸到生活中某些物質而引起發炎，異位性皮膚炎則與體質、環境、皮膚屏障功能缺陷等多種因素相關。異位性皮膚炎病人或其家族常有過敏性鼻炎、氣喘等病史，成因複雜，包括免疫功能失調、環境影響等，治療上首重使用保濕劑，並搭配外用藥膏，而中重度患者除了傳統治療如紫外線照光治療、免疫調節藥物之外，近年來也有新選擇如生物製劑及小分子藥物，即使目前無法根治，但絕對可以改善。

對於汗皰疹，楊雅棠則說，與流汗或皰疹都沒無關，實際上是一種好發於手部或足部的水泡型濕疹，典型症狀為手指或腳趾側邊出現小小突起的透明水泡，大部分病人會伴隨程度不等的癢感，容易反覆發作，若出現在足部常與香港腳混淆，要用皮屑顯微鏡檢查才可區分。

楊雅棠表示，汗皰疹成因也不明，除體質因素外，接觸刺激物、過敏原、壓力、季節變換等也可能引發，治療上須維持規律作息、清淡飲食並加強保濕，也可根據嚴重程度搭配外用藥、口服藥或紫外線照光。

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