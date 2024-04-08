清明掃墓習俗不再！他說「只為討長輩開心」 眾網友認：時代變了
清明節連假結束，不過因這次連假是今年最後一次超過4天的連假，加上連假開始前一天就遇上大地震，讓不少人對這次連假都產生不同的心情。而近年因習慣改變，長輩過世後多選擇火葬，已越來越少需要除草、掃墓的狀況，環保意識抬頭，也越來越少人燒紙錢，也避免造成大火，讓清明的味道越來越淡。過去就有網友發文，提到自己不太信鬼神，若父母過世，自己頂多會去祭拜，但其他祖先與家中的神明則想棄之不管。結果貼文曝光，引起廣泛討論，許多人也都認為，大環境已經變了。
記者何哲欣／台北報導
清明是農曆的二十四節氣之一，原本不是節日，之後慢慢從「寒食節」、「上巳節」演變而來，上巳節是農曆三月初三，寒食節是清明的前一天，三天日期相近，之後合併稱為清明節，而掃墓原本就是上巳節的習俗，因此逐漸演變成清明節要掃墓的習俗，我國的《紀念日及節日實施辦法》也規定，兒童節與民族掃墓節在同一天時，於前一日放假；但逢星期四時，於後一日放假。
兒童節、清明節通常會合併成為春假，是農曆年後重要的連假，因現在已不像過去，需要到深山荒野掃墓，清明反而成為出遊的好時機。
有網友幾年前就曾在PTT發問，「若父母過世，你會去掃墓嗎？」不少網友都附和，「無鬼神論者不信那套的，頂多線上掃墓紀念一下」、「不會，時代變了，老一輩才信那些」、「不會，也不會要後代掃我墓」、「不會，我會停掉一切相關的活動，我覺得人死了就死了」、「就算我有後代也不會希望這樣做，沒來也沒差」、「不會+1，相見不如懷念。」
但也有網友認為，清明仍是重要習俗，「等到有一天你身邊的至親走了，就會去了，心裡像空了個洞，只能透過緬懷」、「會，因為我父母是信這些的，雖然都已亡故，但還是會遵從他們生前意志，每年去掃墓。」、「會，我完全不信，但我爸希望這樣做，以前都幫我把屎把尿了。」