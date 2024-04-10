4歲以上都缺鈣！專家教「補鈣眉角」 營養師：錯誤吃法鈣跑光光
依據2017~2020年「國民營養健康狀況變遷調查」，鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質，4歲以上民眾鈣攝取量均不足，對此專家指出，除了食物之外，也可透過保健食品補充鈣質，若能搭配維生素C、維生素D等，吸收會更好，但注意平常別吃太鹹，以免人體將過多的鈉離子排出體外時，連帶鈣質也一併流失。
家庭消費中心／綜合報導
針對影響鈣質吸收的因子，新竹國泰醫院營養師高詩棋說，可從促進吸收與抑制吸收兩方面看。在促進吸收方面，由於鈣質在酸性狀態較好分解，所以搭配維生素C或柳橙汁皆可增加吸收，也可在飯後服用鈣片，因胃酸有助分解，使小腸提高吸收率，另補充維生素D也能促進鈣質在小腸的吸收。
在抑制吸收方面，由於鈣本身是經由腎臟排出，與鈉離子相同，所以若攝取過多的鹽，腎臟排出鈉離子時，連帶也會造成鈣質流失，所以吃太鹹除了容易罹患高血壓外，也會提高骨質疏鬆的風險。
此外，高詩棋提醒，攝取大量的草酸和植酸，也會增加鈣質的排出，導致人體對於鈣質的吸收率大減，因此平常食用巧克力或可樂等富含大量草酸、植酸的食物，應多注意份量。
高詩棋也說，攝取鈣質時，最好不要同時吃高纖或高鐵食物，最好間隔1小時，因為這也會降低鈣質吸收，將高纖食物和補鈣食物分在不同餐次進食較恰當。
另高詩棋指出，乳品類為常見的鈣質攝取來源，依據「國民營養健康狀況變遷調查」，19歲以上有92.1%每日乳品類攝取不足1份，建議若無法從自然食物攝取足夠的鈣質，也可考慮補充含鈣的保健食品，但應謹記鈣質攝取技巧與禁忌，以免得不償失。