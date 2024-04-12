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血尿不停2個月事情大條！男爆膀胱癌第3期　免疫療法續命

▲男子血尿2個月，就醫發現膀胱癌第3期。（圖／NOWnews資料照）
▲男子血尿2個月，就醫發現膀胱癌第3期。（圖／NOWnews資料照）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約60歲男性最近發現尿中帶血，持續2個月才就醫檢查，結果證實罹患膀胱癌第3期，腫瘤細胞已轉移到淋巴系統，通常5年存活率僅約3成，於是決定接受免疫療法，治療後18個月追蹤發現療效持續且無復發，對未來也更有信心。

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彰化基督教醫院泌尿科主治醫師陳柏華說，該男罹患膀胱癌中的「非肌肉侵入性膀胱癌」，接受「尿道膀胱腫瘤減積手術」後，經檢測後確認符合健保給付免疫治療資格，於是先進行化療，隨後開始每3個月接受免疫藥物治療，經過第一輪，影像及內視鏡切片已無殘留腫瘤，治療結束18個月後，療效持續且無復發現象，僅需持續追蹤即可。

▲經調查發現，患有重度菸癮症狀的男子，更容易患得膀胱癌。（示意圖／取自PhotoAC）
▲調查發現，患有重度菸癮症狀的男子，更容易罹患膀胱癌。（示意圖／取自PhotoAC）
針對膀胱癌治療，陳柏華指出，若第一線治療效果不如預期，便需要使用第二線用藥或合併兩種以上藥物，所幸自2016年起，國際間已將免疫療法納入膀胱癌第二線治療，目前台灣也提供多項免疫藥品健保給付，其中膀胱癌與腎細胞癌的4種免疫藥物都可申請給付。

陳柏華表示，免疫藥品中的癌症免疫檢查點抑制劑，是利用人體的免疫細胞來攻擊癌細胞，副作用比化療低，而且目前通報嚴重不良反應僅3%，更重要的是，免疫藥物在晚期膀胱癌與晚期腎細胞癌的分析案例中，完全與部分反應比率超過5成，證明治療有產生顯著效果。

不過陳柏華也說，健保給付免疫藥物有一定條件，除了要有症狀之外，還需檢測病人的生物標記(PD-L1)表現量，有表現量或有高表現者為優先；根據大型研究結果，一般僅3成患者經過生物標記檢測可符合補助標準，不過分析彰基近年收治病例，驗出PD-L1的比率高達6~7成。

陳柏華提醒，膀胱癌症狀除了血尿之外，還有尿路感染、排尿疼痛、頻尿、尿急等，如有尿路問題，應及早至泌尿科門診就醫，現代醫療可提供多樣化且有成效的治療方式，切勿諱疾忌醫，以免延誤治療。

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