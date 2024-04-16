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中國能否施壓伊朗、避免中東全面戰爭？分析：缺乏真正強制力

▲有外媒分析，中國表面上對伊朗似乎有很大的影響力，但北京很難實際影響伊朗的行為。圖為伊朗國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒分析，中國表面上對伊朗似乎有很大的影響力，但北京很難實際影響伊朗的行為。圖為伊朗國旗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

伊朗向以色列發射了數百架無人機和飛彈，首次從該國領土直接攻擊以色列，中東爆發廣泛衝突的威脅一觸即發，多國皆呼籲2國保持克制，包含中國。有外媒分析，表面看來，中國似乎對伊朗有很大的影響力，但北京很難實際影響伊朗的行為，在該地區尚缺乏真正的強制力，何況中國在伊朗的週末襲擊行動後，並未譴責德黑蘭，因為它將伊朗視為受害者，聲稱這波危機屬於「加薩衝突的溢出效應」。

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根據《CNN》報導，過去10年，中國一直是伊朗最大的貿易夥伴，購買了伊朗90%的石油出口量，為德黑蘭抵禦美國制裁提供了一條生命線，中國的企業也向伊朗提供安全和監視設備，但荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen in the Netherlands）教授菲格羅亞（William Figueroa）認為，中國很難因此就去影響伊朗的行為，特別將雙方的貿易關係，以過於高調的方式「武器化」，恐會破壞中國在「全球南方」發展密切經濟關係的區域戰略。

菲格羅亞表示，儘管近年中國擴大了在中東的足跡，中國領導人習近平也誓言要促進中東和平，但北京和德黑蘭之間的關係，已經因中國對伊朗長期投資不足而緊張：「雖然他們很高興能在談判中發揮作用，但現實是他們在該地區缺乏真正的強制力。」

此外，雖然中國也會擔心，更廣泛衝突的爆發，會對其在該地區的投資和貿易造成風險，但北京認為根本原因仍在於加薩衝突，所以真正的解決方案不是讓中國去限制伊朗，而是美國限制以色列，並通過談判解決衝突，包括兩國方案。

報導提到，與西方國家不同，中國並沒有正面譴責伊朗週末對以色列的襲擊，卻在先前以色列被控空襲伊朗駐大馬士革大使館時，強烈譴責以國侵犯敘利亞主權，2起事件的反應形成強烈對比，華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）認為，中國將德黑蘭視為受害者，因為在1999年的科索沃戰爭期間，曾發生美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館的事件，當時造成3名中國記者死亡，時任美國總統的柯林頓雖然曾向中國致歉，並稱該次事件是情報錯誤造成的「悲劇性事故」，但仍在中國掀起反美示威。

孫韻分析，因為這層歷史因素，中國對伊朗相對同情，不太可能向伊朗施加壓力：「對中國來說，如果美國對以色列施加足夠的壓力，以色列的攻擊和伊朗的報復都不會發生，對本來就被視為受害者的伊朗施加壓力是不合邏輯的。」

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