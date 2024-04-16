中國能否施壓伊朗、避免中東全面戰爭？分析：缺乏真正強制力

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菲格羅亞表示，儘管近年中國擴大了在中東的足跡，中國領導人習近平也誓言要促進中東和平，但北京和德黑蘭之間的關係，已經因中國對伊朗長期投資不足而緊張：「雖然他們很高興能在談判中發揮作用，但現實是他們在該地區缺乏真正的強制力。」
此外，雖然中國也會擔心，更廣泛衝突的爆發，會對其在該地區的投資和貿易造成風險，但北京認為根本原因仍在於加薩衝突，所以真正的解決方案不是讓中國去限制伊朗，而是美國限制以色列，並通過談判解決衝突，包括兩國方案。
報導提到，與西方國家不同，中國並沒有正面譴責伊朗週末對以色列的襲擊，卻在先前以色列被控空襲伊朗駐大馬士革大使館時，強烈譴責以國侵犯敘利亞主權，2起事件的反應形成強烈對比，華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻（Yun Sun）認為，中國將德黑蘭視為受害者，因為在1999年的科索沃戰爭期間，曾發生美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館的事件，當時造成3名中國記者死亡，時任美國總統的柯林頓雖然曾向中國致歉，並稱該次事件是情報錯誤造成的「悲劇性事故」，但仍在中國掀起反美示威。
孫韻分析，因為這層歷史因素，中國對伊朗相對同情，不太可能向伊朗施加壓力：「對中國來說，如果美國對以色列施加足夠的壓力，以色列的攻擊和伊朗的報復都不會發生，對本來就被視為受害者的伊朗施加壓力是不合邏輯的。」