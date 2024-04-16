台灣檜木博覽會邀您鑑賞　優渥設計舉辦國之重寶台灣檜木博覽會

特企／國揚建築團隊　領銜大師打造漢來飯店宅　南港經貿CBD

▲產品發佈會，由於預約者眾，現場座無虛席，主辦單位初估當日近600人參與，盛況空前！（圖／品牌提供）
▲產品發佈會，由於預約者眾，現場座無虛席，主辦單位初估當日近600人參與，盛況空前！（圖／品牌提供）

本報訊

位於捷運展南港覽館站旁的台北最新建案「國協天玥」於4月13日在台北漢來大飯店舉辦產品發佈會，由於預約者眾，現場座無虛席，主辦單位初估當日近600人參與，盛況空前！

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「國協天玥」位於南港路一段與經貿一路黃金交匯角地，佔地724坪緊鄰南港展覽館，主力規劃22-37坪，雙塔地標與濃墨樹蔭相互映襯，附近擁有中信金融園區、台北漢來大飯店、即將開幕的北台灣最大購物中心「南港三井lalaport」，生活機能與發展前景極具潛力。

東區門戶第一站，未來更勝一籌

台北市政府結合民間企業共同開發的「東區門戶計劃」總面積達440公頃，是信義區的3倍大，內含交通、軟體、會展、文創、生技等五大發展核心，其中公共投資6000億、民間投資5000億，超過兆元資金形成的國家級建設，是台北未來5-10年的主升區段，預計增加超過百萬坪商用樓地板面積，提供近10萬個就業機會，龐大就業人口勢必需要住宅供應量，間接造就南港新案快速去化！

南港經貿CBD，三捷交匯軸心

「國協天玥」緊鄰南港經貿園區，是軟體科技、金融貿易、國際會展中心的聚集地，高知識產業匯聚，是南港區內整體收入最高的生活圈，相對區域租金和房價具備一定支撐力，知名企業如台積電、IBM、AMD、聯想、YAHOO、飛利浦、富士通、國泰、玉山、富邦、台新金融業等紛紛進駐，未來基隆捷運開通後，將於「捷運南港展覽館站」與板南、文湖線形成三捷匯聚的交通優勢，而「國協天玥」步行約30秒即可抵達，搭乘捷運一站就到五鐵共構的南港車站，交通機能十分便利！

國揚建築團隊 領銜大師打造漢來飯店宅

「國協天玥」由國揚建築團隊精心細鑄，超過半世紀的建築底蘊，同時也是台灣唯一同時擁有【頂級百貨商場＋五星級觀光飯店＋複合式巨蛋興建實績＋不動產建築營造】的專業開發商，聯手享有建築活字典美譽的豪宅巨擘簡俊卿建築師、工一設計，共同鐫造一座如寶石般爍耀的建築名作。同時為了讓未來住戶都能享受舒適的社區維運，更邀請與台北漢來大飯店相同的物業團隊—漢來國際物管，導入飯店式的社區服務，在家即能有五星級飯店的優雅享受。

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