日本樂壇Z世代鬼才imase宣布7／17登台開唱！ 4／19快來搶票
日本樂壇Z世代鬼才 imase 看似平凡卻絕頂不凡， 以洒落姿態與洗腦旋律在全球引爆現象級熱潮，imase 將於7月來台舉行首次個人演唱會，門票於明（19）日全面開賣。近期他也化身知名速食店大使推出新曲〈Happy Order?〉，他透露有一句歌詞就是高中打工時的心情：「最後一個小時等下班！」
記者楊慧玲／台北報導
imase近日推出最新單曲〈Happy Order?〉搭配知名速食店的最新廣告曲，同時也是一首應援曲，這當中更蘊含著 imase 高中時期的打工經歷，其中一句「最後一小時感覺漫長得要命」，反應出他當年在燒肉店打工等下班的心情。而他近期個人 YouTube 頻道登錄人數突破百萬，imase 興奮表示除為演出做足準備全力以赴，品嚐台北美食的記錄一定要在頻道與大家分享。期待台北演唱會imase同時喊話：「希望大家能在演出前多聽聽我的歌，邊聽邊期待專場的到來喔！」
2021年12月以一曲〈NIGHT DANCER〉紅遍日本樂壇的imase，甚至還引起 Stray Kids、ATEEZ 等大勢男團進行翻跳挑戰，讓他成為第1位打進韓國melon音樂榜的日本歌手。此外他也曾幫鳥山明漫畫改編電影《SAND LAND》、國民服飾品牌 GU 量身打造主題曲，並為 LE SSERAFIM 寫下廣受好評的〈Jewelry (Prod. imase)〉，至今在社群平台分享的作品已創下數十億次點聽，成為全球備受矚目的樂壇新星。
imase 首次亞洲巡迴演唱會《imase 1st Asia Tour 「Shiki」》台北站將在7月17日，於Zepp New Taipei舉行，票價分別為（一樓搖滾區）VIP NT$ 3,200 元與 GA NT$ 2,600 元， VIP 除享有提早入場的權利，均可獲得 M&G 或親簽海報，門票於4月19日全面開賣。更多詳情請鎖定華貴娛樂官方臉書專頁。
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