以色列襲伊朗撲朔迷離！日經：關鍵是德黑蘭如何看待這次事件
以色列於當地時間19日凌晨朝伊朗發動空襲，攻擊行動並獲得美國官員證實，然而，伊朗卻一改先前狠嗆的口吻，強調沒有發生飛彈攻擊，在中部城市伊斯法罕（Isfahan）附近聽到的爆炸聲，是防空系統向「可疑物體」開火造成的。有外媒分析指出，關於以色列可能對伊斯法罕發動襲擊的報導、消息，出現矛盾之處，整起事件仍撲朔迷離，關鍵在於後續德黑蘭當局如何看待。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《日經亞洲》一篇分析中國在以伊關係角色的報導，這2國日益緊張的局勢使中國陷入困境，因為過度不穩定或全面戰爭，可能會威脅到中國在2國的利益。不過，中國更傾向於支持伊朗，這點可從北京對以色列與哈馬斯的戰爭，以及以色列本月初襲擊伊朗駐大馬士革大使館的回應看出，與美國等西方國家不同，中國也沒有在伊朗13日對以色列實施報復空襲後譴責德黑蘭，只說「深感關切」。
安邦智庫創始人陳功表示，這在某種程度上讓人想起毛澤東主義，強調「敵人的敵人就是朋友」，因此中國在外交上傾向伊朗也就不足為奇。不過，中國在該地區的經濟和貿易利益，意味著北京最終著重的仍是維護和平，會盡量幫助緩和局勢，也會避免過度選邊站，這樣既不至於打壞與以色列的關係，也能變相鼓勵伊朗保持克制，前提是美國及其盟友沒進一步收緊對伊朗的制裁，導致各方關係變得更複雜。
對於這次的以色列襲擊事件，中東和非洲問題分析師塔爾胡克（Samer Talhouk）認為，最重要的不是襲擊本身，而是伊朗將如何看待襲擊，因為這將決定伊朗會如何反應，未來局勢究竟是升級還是降溫。
BMI中東和北非國家風險和全球銀行業務主管墨巴瑞克（Ramona Moubarak）也表示，儘管伊朗13日發起的無人機襲擊，對以色列造成的平民和物質損失都很有限，但2至3年內仍會提升區域的地緣政治風險，導致伊朗更積極拉黨結派，而以色列則致力於削減伊朗聯盟的勢力。