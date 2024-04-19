弟弟連續被開單！找警察到服務處「解釋」 邱婷蔚澄清：無關案情
新北市議員邱婷蔚弟弟日前騎機車未依規定2段式左轉，遭員警攔下開單，隔天弟弟開車載著邱婷蔚又在公車招呼站違規停車，再遭開紅單。有媒體報導，事後邱婷蔚請請三重分局長及交通組長到服務處「解釋」。但邱婷蔚澄清，當時是與警察局討論民眾交通檢舉的辦理情形，跟弟弟的違規案件沒有關係。
記者何哲欣／台北報導
根據《ETtoday新聞雲》報導，邱婷蔚15日叫三重警分局長及交通組長2人，到服務處做「解釋」，表示為何違規停車不先以勸導代替開單，而是直接開單，三重警分局也作出解釋，依照道交法第55條第一項第二款「在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車。」開罰300至600元以下罰款。
邱婷蔚對此解釋，因為有接獲在地民眾陳情，加上弟弟也因違規停車遭罰，才會請分局做解釋，但弟弟違規部分都是他個人行為，已經有跟他勸導，希望他遵守交通規則。三重警分局今（19）日也澄清，新北市議會即將開議，警方例行性前往議員服務處拜會，邱婷蔚對於警方如何執行「以勸導代替舉發」有疑惑，因此警方有主動說明相關規定，並未針對議員弟弟違規提出問題。
不過網友並不領情，消息一出後，許多網友紛紛到邱婷蔚臉書留言，有網友說，「好大的官威啊！」「做錯事叫員警去解釋？權力哪來的？人民給的！」「可悲關說仔。敢作敢當，違規就不要怕罰單。方便本來就應該付出的成本。扯東扯西。兩年後讓你當平民。」