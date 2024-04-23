被花蓮「淺層地震」晃到頭暈！規模5最淺只有2公里 專家揭原因
0403花蓮7.2地震持續在釋放能量，昨（22）日傍晚開始至今（23）日，花蓮地區又出現一波地震高峰期，甚至有規模6和6.3的地震，中正大學地震所副教授石瑞銓表示，昨夜開始「頻繁地震」的原因主要還是「應力調整」，此外，由於離地面較近的岩石較脆弱，因此近兩天「地震深度」都較淺，預估餘震狀態還會持續半年至一年。
記者張志浩／綜合報導
針對0403花蓮地震後，餘震曾一度平息一個多禮拜，但近兩天卻又突然「頻繁地震」，石瑞銓比喻，我們可以將地層當作「汽車擋風玻璃」，當有石子砸出一個洞時，周圍玻璃也會出現裂痕，而這樣的裂痕在逐漸延伸後，勢必會導致周邊另一處無法支撐力道，又一次出現新的傷口，並繼續出現裂痕。
石瑞銓說明，以921地震為例，當初經過一個月後的10月22日，嘉義地區也曾發生規模6.4強震，當時就是很明顯的應力調整案例；石瑞銓指出，在一般情況下，當有超大規模地震出現時，周遭短期內很難再有比主震規模更大的地震，不過雖然當地機率低，卻不代表其它距離較遠的地方，突然出現一起新的獨立地震序列，因此保持警覺仍很重要。
此外，近兩天地震深度都相當淺，甚至有2公里的案例，石瑞銓提及，地震的深度變化並沒有一套規律或準則，但明確得知的是，越地底下的岩石越強硬，離地面較近的岩石較脆弱，而板塊碰撞會出現「有深有淺的面」，淺的地方比較脆弱，也就更容易出現地震。
較淺的地震，對地上的民眾來說，距離越近搖晃一定更有感，而大台北地區由於是盆地地形，加上高樓眾多，往往又會加大晃動感覺。