地震倒塌「軟腳蝦大樓」4特徵公開　結構技師：新大樓別買這樓層

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什麼是軟弱層？
軟弱層指著就是，在地震力作用下，產生了特別大變形的樓層，導致該層需要吸收的「地震能量」超出設計上限，最後產生嚴重破壞，更危險的是，要是軟弱層發生在建築物底部，就可能在地震來臨時，發生無預警的瞬間崩塌。
如何避開致命的「軟腳蝦大樓」？
「生活中的結構工程」粉絲專頁分享，這些有底層軟弱層的大樓，常見的特徵如下，並說明在現行「耐震設計規範」的要求下，現在新建的結構物都已經納入對於軟弱層的檢討，但如果是老舊的建築物，就要特別注意看看有沒有這些特徵了。
1、一樓挑高高度很高
2、底層用途為大型商場
3、底層為大型開放空間，幾乎沒有牆
4、某一樓層的牆面比其他樓層明顯少很多
買房如何避開「軟腳蝦大樓」？
新北市土木建築學會理事長余烈稍早接受《NOWnews今日新聞》電話訪問時指出，屋齡30年以上的建築愈老愈不耐震，建築結構安全性從外觀難以判斷，民眾買房最簡易的避開「軟腳蝦大樓」判讀方法，就是中古屋不要買1999年9月21日以前的老屋，而新房子則是不要買「10~16層樓」的大樓，因其沒有「結構外審」，較不建議。
現行《建築法》規範，建築物高度超過15層或總高度逾50公尺，須進行特殊結構建築物審查，即「結構外審」，因此不少不少建案都特意將建物高度壓在49.9公尺以內，就是為閃避結構外審，加速建案開發速度。
而據內政部統計，去年第四季，全國建物樓層15層以下的房屋稅籍住宅數達851.22萬宅，相當全國超過9成建物沒有經過結構外審。但因台灣地震頻繁，結構技師建議，應把50公尺以下免結構外審的盲區給補上。
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