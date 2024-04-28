「制震宅1坪貴15%」合理？專家揭建商噱頭　搞懂抗震、制震、隔震

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什麼是「耐震」？
耐震指最基本的抗震設計，只在建築物的梁、柱、壁構造，能承受地震強度的建案主體結構。戴雲發指出，所謂的「耐震結構」，就是指地震來時房子是「安全的」，就算很大的地震發生，房子要倒也是慢慢傾斜，讓其內的居民有逃脫的時間。
以台北市來講，大多數地震力是0.24G，等於是耐震5級，而法規規定就是一定要達到耐震5級（240gal）。戴雲發說，部分建商為銷售考量，可能會把耐震提升10%、到0.288gal，作為「超越法規」的訴求。
什麼是「制震」？
制震又被稱為減震，即在建築物內部裝設吸收地震力的減震消能元件，如阻尼器、鋼構斜撐、剪力牆或制震壁，地震來臨時能減輕搖晃程度。價格最低，最多建商使用，需 3~4 年定期檢測。
戴雲發表示，當地震發生時，制震結構可以把地震的一些搖晃、舒適性做加強提升，日本規定每2~3年要檢查，發生5級以上地震後也要檢查，但台灣很多制震案在RC（鋼筋混凝土）牆旁放置震，還包起來，可能在電視牆後，難以進行定期檢查。
他進一步說明，一般制震裝到建築物的2/3高度就差不多了，但很多豪宅連頂樓也裝，標榜「全棟制震」，為什麼呢？原因一樣是銷售考量，畢竟「頂樓通常都賣很貴，中低樓層都有裝制震，貴桑桑的頂樓怎麼可以沒有」，但事實上制震不是裝愈多愈好。
戴雲發指出，業界常用的制震有「斜撐式制震」，在進行建物結構設計時，當成梁柱一樣考量進去，另一種「制震壁」則是作為舒適性考量。雖然房子蓋好後，大家很難用肉眼從外觀判斷有沒有裝制震，但戴雲發建議，買房時可要求建商出示數據，相關施工設計圖上都會有標示。
什麼是「隔震」？
隔震又被稱為免震，即在建築物低樓層規劃隔震層，在建築物的所有柱子下方裝設隔震墊或隔震設備，隔絕地震造成的搖晃。設計工法最複雜，抗震效果優於耐震與制震，因此價格最貴，常見使用在豪宅型產品。
戴雲發表示，隔震的概念是希望地震在搖時，不要傳到上面，所以會在底部某一層，先切斷柱子並放置隔震墊，讓鋼筋沒有延續性，當地震發生時，透過隔震墊「消能」後，上面結構會是整體一起滑動，而不像一般建物般左右劇烈搖晃，萬一超過「軟弱層」負荷，建物可能會瞬間崩塌。
不過，戴雲發指出，隔震是很好的結構，有其適用性，在土質較堅硬的地方如桃園、台中，隔震的效果才會好，此外建物型態也有關聯，地基方正的建築物使用制震效果好，但若是地基較窄的「紙片屋」就較不適合。
耐震等於制震嗎？3迷思破除
迷思1：耐震不等於制震？
《樂屋網》指出，耐震指的是建築物主結構的地震承受力，但制震指的是建築物內含的防震設備，有阻尼器或制震壁等防震設備，且配置數量足夠，才能夠消解地震能量。
迷思2：貴最好，SRC建築物才耐震？
不正確，RC（鋼筋混凝土）、SC（鋼骨結構）、SRC（鋼骨鋼筋混凝土）差別只在建築工法和材質不同，耐震與否關鍵還是在「施工品質」與「建築結構規劃」，這都仰賴結構技士與營造品管，阻尼器短少或結構偷工減料，都會影響耐震。
迷思3：建築物只會使用一種建築材料嗎？
不一定，建商會視建案需求混合兩種建築材料，舉例來說，已經有建商會刻意在 5 樓以下低樓層規劃 SRC結構 (包含地下樓層) ，6樓以上使用 RC 結構，目的是藉由 SRC 的韌性釋放地震能量，減緩高樓層的搖晃的不適感，並增加建築物的安全性，混合結構建造也成為新趨勢。
買抗震宅前要先知道2件事
1、優良的結構系統規劃設計
2、精準確實的施工品質
戴雲發指出，不論是哪種結構、工法，在設計上都可以設計到100的安全，重點是施工完之後瑕疵變多少，假如施作的工法可以確保施工可達到水準，它就是安全又耐震的。