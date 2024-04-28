79億的「薪水小偷」！天使Anthony Rendon又受重傷 可能長期脫離
洛杉磯天使隊打者Anthony Rendon，27日傳出因大腿拉傷脫離比賽，預計會是長期缺陣，而他已經連續4年都因傷錯過大半球季，被認為是「薪水小偷」，也是被視為天使隊的「不良債權」，Anthony Rendon雖然受傷，但他說：「我想出賽，我想贏球，但我無能為力」，而不少球迷則認為，這已經是Rendon的日常行為，並不相信他想要積極回到球場。Rendon2020年起跟天使簽下7年高達2.45億美元（約79億8800萬台幣）的天價合約，等於天使每年把10億台幣丟到河裡。
記者吳政紘/綜合報導
Rendon每年的爛表現，讓他遭到球迷噓聲，他甚至還要找球迷「單挑」，引發議論，而Rendon因為受傷，自2019年起為國民打點王之後，就沒有辦法好好發揮它的強打本色。
Rendon透露，「已經連續4年（受傷），當然會有幾天很煩躁，我想打比賽，我想贏球，但我真的無能為力。」
Rendon21日對戰紅人比賽中敲安，卻因腳痛退場，今年開季，他曾打一棒開路先發，但卻連續21打數槓龜，近8場他有5次單場雙安，手感回溫，卻又受到傷勢影響。