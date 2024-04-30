特企／2024年後轉職新興職業　數位遊牧工作者　在家工作不是夢

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農曆新年已過，根據人力銀行的調查顯示，考慮「跨領域」和「轉職」的比例高達八成。許多工作者在領取年終獎金後發現收入增長不及工作量，或者因為工作內容不符期望而失去動力。有些人可能因微商興起而想嘗試創業以增加額外收入，因此開始思考是否要轉換跑道或展開斜槓新生活。
但 換工作並非易事，很多人再面臨後續問題時可能會感到困難而打退堂鼓，例如：「我不是專科怎麼辦」、「自學該從哪邊著手開始？」，突破這些自我懷疑，善用工具克服這些問題，即使是零基礎也絕對不算晚！
到處都能是我的辦公室，夢想成為數位遊牧
根據最近的調查結果，求職搜尋標籤中，「接案」和「在家工作」的搜索量較過去大幅提升。
經過疫情的洗禮，使得許多人開始嚮往不受地區限制、具有自由上班時間的在家工作模式。這種新興的工作模式我們稱之為「數位遊牧」。優勢在於不僅提供了更大的工作彈性，也減少了通勤時間和地點的限制，數位遊牧涵蓋的工作範疇廣泛，涵蓋了「設計」、「網路行銷」、「程式開發」、「文字內容」等。而「設計」，更是自由產業中薪資第一高的產業。
另一方面，AI議題自去年席捲全球，各品牌相繼搶搭這波熱潮，發佈與AI 結合的生成式工具。許多人會擔心自己的工作可能會被自動化或其他先進技術所替代。這種擔憂驅使著大家開始積極追求新技能，培養硬實力。增加自己在職場上的價值，不僅提高了就業安全性，同時也讓自己能從容應對未來不斷變革的科技，不用擔心被時間淘汰！
總和上述，「設計師」就成為了當下最理想的斜槓職業！
「我不是專科畢業，怎麼成為設計師？」
成為設計師並不一定需要具備專科學歷，更不一定要精通畫畫技能。設計領域涵蓋了多個不同的專業範疇，包括網站前後端軟體撰寫的「程式設計師」、品牌形象設計與視覺設計的「平面設計師」、遊戲角色或人物ID繪製的「繪畫動漫設計師」，以及居家裝潢與空間設計的「室內設計師」、裝置介面「UI／UX設計師」，甚至是網紅與自媒體經營需要的「影片剪輯師」與「攝影師」等。
專科出身並非成為設計師的唯一途徑，願意學習並不斷累積作品是更為重要的要素。擁有屬於自己的作品集，並在與客戶的溝通中累積實戰經驗，是進入設計產業的關鍵。這種累積的過程中，你將學到如何運用工具和技術，理解客戶需求，以及將創意轉化為實際的設計作品。
「化被動為主動：善用工具，不怕被AI取代，而是駕馭AI」
你印象中的設計師是不是總是在電腦前一整天，利用繪圖軟體一筆一畫的拉出所有的圖形及建模呢？
在去年，各品牌相繫搶搭這波熱潮，發佈與 AI 結合的生成式工具。AI 與設計的結合為設計師帶來了新的思維和工具。這些生成式工具，如 Adobe Firefly、Midjourney、Blockade Labs 等，讓設計師能夠更快速地生成圖像，節省了大量的時間和精力。透過 AI 的指令，設計師不再需要一筆一畫地製作所有元素，而是能夠迅速產出圖片，提高了工作效率，有助於設計師更全面地掌握作品的質量，同時激發更豐富的創意發想。
因此，學會善用 AI工具也是學習新技能的重要關鍵！
在家工作不是夢，即刻變身設計小天才
在設計領域，實際的實戰經驗往往比學歷更受重視。透過自主學習、參與專案或實習，建立自己的作品集和專業技能，將更有助於成為一位成功的設計師。所以，不論學歷背景如何，只要有熱情、學習的意願和不斷精進的心態，你就能夠在設計領域中找到屬於自己的位置。
如果你也想在家工作不出門、時間自由不倦怠，為自己的荷包增加額外收入，開起斜槓新人生。
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