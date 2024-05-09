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泳池憋氣訓練當場溺斃！「靜態閉氣」有撇步：3步驟學會確保安全

▲比賽中靜態閉氣，選手臉埋在水下，左手邊是他的教練（潛伴）拿著碼錶幫他注意時間跟狀態，右手邊是安全戒護。（圖／台灣自由潛水發展協會提供）
▲比賽中靜態閉氣，選手臉埋在水下，左手邊是他的教練（潛伴）拿著碼錶幫他注意時間跟狀態，右手邊是安全戒護。（圖／台灣自由潛水發展協會提供）

記者廖聿偉/綜合報導

中國河南鄭州一間健身館日前發生一起溺水意外，一名25歲游泳教練在進行「憋氣訓練」時，竟在眾目睽睽之下溺水身亡，工作人員全程拍攝影片，卻沒人發現他溺水並及時施救。此新聞在兩岸都被大幅報導，也引起國際自由潛水發展協會(AIDA)高度關注。AIDA主席Sasa Jeremic特別發表聲明提醒，只要遵循既定安全準則，自由潛水運動就可以是一項安全的運動。每個練習自由潛水的民眾，最好要記住2大黃金法則，一是切勿單獨潛水。二是務必尋找受過自由潛水訓練潛伴陪伴。台灣自由潛水發展協會也提醒，「檢查、回應、確認」三個步驟是確保潛水員安全的重要原則。

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國際自由潛水發展協會回應　靜態閉氣有安全機制

台灣自由潛水發展協會指出，該名死者練習的項目是Static Apnea, STA靜態閉氣，一般人受過訓練後可以進行靜態閉氣超過2分鐘（AIDA 初階考核標準），世界上進行最久的閉氣紀錄為Stéphane Mifsud的11分35秒。

針對STA項目的練習，其實有一套安全檢查機制，確保運動員的意識清楚，環境安全。透過潛水前的溝通讓雙方瞭解運動員這次的期望能做到的程度、潛伴如何配合，做固定時間的提醒、說話，幫助運動員放鬆並確保運動員的安全，溝通的內容包括檢查的方式、碰觸的方式、潛水時間、說話的頻率等等。

台灣自由潛水發展協會表示：「潛水進行中的溝通則分為言語上及非言語上的，例如要求潛水員已約定的手勢打信號、以手勢回答特定的數學問題（例如5-2+1=？，或你有幾個小孩）；非言語上的例如輕拍右肩、潛水員應以右手回應，左肩則以左手回應等。」

▲針對STA項目的練習，有一套安全檢查機制，確保運動員的意識清楚，環境安全。（圖／資料照，台灣自由潛水發展協會提供）
▲針對STA靜態閉氣項目的練習，有一套安全檢查機制，確保運動員的意識清楚，環境安全。（圖／台灣自由潛水發展協會提供）
三步驟確保潛水安全

上述這些檢查同時要向潛水員確認有收到回應，一樣可以透過言語或非言語雙方約定好的方式進行，讓潛水員知道有收到回應，分成「檢查、回應、確認」三個步驟。

在靜態閉氣的過程，如果有眼神渙散、吐氣、無法控制的抽蓄、出水後不能將呼吸道保持在水面上等等的現象，都很可能是潛水員遇到困難的徵象，應該要立即介入，確保潛水員可以獲得充足的空氣，恢復正常的呼吸。

▲世界上進行最久的閉氣紀錄為Stéphane Mifsud的11分35秒。（圖／資料照，台灣自由潛水發展協會提供）
▲世界上進行最久的閉氣紀錄為Stéphane Mifsud的11分35秒。（圖／資料照，台灣自由潛水發展協會提供）

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