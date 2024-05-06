游泳教練「掙扎沉池底」9分鐘溺斃！死亡全程被錄 拍攝者竟不救
中國河南鄭州一間健身館近日發生一起可怕意外，一名25歲游泳教練在進行「憋氣訓練」時，竟在眾目睽睽之下溺水身亡，誇張的是一旁還有工作人員全程拍攝影片，卻沒人發現他溺水並及時施救。游泳教練最終痛苦掙扎最終沉入池底，整整9分鐘恐怖死亡過程全被錄下，讓死者姊姊發文悲喊「他原本有無數次可以活下來的機會！」
記者賴禹妡／綜合報導
綜合陸媒報導，中國河南鄭州近日一名游泳教練在健身館進行「憋氣訓練」時，疑似在泳池內意外嗆到水，身體數度晃動、掙扎後，最終沉入池底身亡。沒想到，工作人員在一旁全程拍攝影片，卻絲毫沒有察覺異樣，整整9分鐘恐怖死亡過程全被錄下，直到有人出聲詢問「可以憋這麼久嗎？」並用長棍伸進泳池內觸碰游泳教練的身體，才叫喊對方的名字說「你腳動一下。」
這起事件發生後，一名網友自稱是身亡游泳教練的姊姊，並發文控訴工作人員事發時站在岸邊嬉戲打鬧，明明有在一旁拍攝卻沒有發現溺水事故，直到有顧客發覺不對勁跳下水救人，工作人員才反應過來，但將游泳教練抬上岸後，竟也沒及時實施CPR，錯失了黃金搶救時間。
死者姊姊指出，弟弟今年才剛體檢，正值25歲青春年華的他，身體十分健康，家族也沒有遺傳病史，卻因為工作而丟了寶貴性命。工作人員則回應，由於死者為游泳教練，眾人認為他不可能會溺水，因此才會疏忽大意；目前出事健身館已關閉，全案也移交刑偵大隊處理。