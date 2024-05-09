想要幼兒語言能力好　調查：開口前互動就很重要

我是廣告 請繼續往下閱讀
調查顯示大多數的台灣父母已經掌握了嬰兒學習語言的契機，認為幼兒的語言學習應該是從小開始、在生活中逐漸學習。99%認同父母要以身作則注意自己的用字遣詞與說話態度，87%同意必須有規劃的安排孩子的語言活動，顯示多數台灣父母認為身教和及早的多元語言活動的安排，對孩子的語言發展至關重要。
調查發現，多數父母於孩子1歲前就積極和孩子互動。88%父母聽到嬰兒發出咕咕咿呀聲就會即時回應小寶寶，85%父母在照顧孩子時會隨時與寶寶對話，80%父母會指著寶寶眼前的物品告訴他名稱和功能。
親子日常對話、唱兒歌或唸童謠、親子共玩、親子共讀，是幼兒家庭經常出現的活動，也是孩子累積語彙的重要途徑。98%父母都同意親子共讀是促進語言最好的方法。74%的幼兒在一歲前就開始接受閱讀的洗禮，甚至44%家庭在孩子6個月前便開始親子共讀。調查也發現，受訪者孩子的年齡越小，親子共讀啟動的時間就越早。
信誼基金會董事長張杏如提到，為回應這一萬個父母的觀察和需求，編撰出版特刊免費贈送育兒照顧者，特刊中教授洪蘭分享，麻省理工學院實驗，曾在小鳥耳朵灌蠟，100天後除去蠟，小鳥就不會唱歌。曾經有位受虐兒被父親關在衣櫥13年，被救出後，雖經過加州大學語言教授親自教導，孩子始終無法正常說話。
張杏如解釋，這些研究顯示，孩子雖然天生有說話的本能，若沒有語言學習的環境，這些本能會隨著成長漸漸消失。特別是孩子還沒有開口說話前，正在儲備語言能力的嬰兒階段，語言的輸入和互動更為重要，別忘了家是孩子最好的語言教室。
張杏如提醒，一歲以前親子間多數是透過聲音、表情和動作來互動溝通，張董事長建議，這個時期爸媽不用急著教寶寶說話，而是多和寶寶互動。父母的聲音、表情和肢體動作不僅是親子互動橋梁，更是孩子學習語言溝通或表達模仿的重要依據。1~3歲是孩子語言學習的爆發期，這時候不僅要幫助孩子累積詞彙，最重要的是多製造機會讓孩子主動表達，可善用繪本、玩具等互動，多予反覆練習的機會。