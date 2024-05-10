小便起泡連「蛋蛋」都水腫！男子蛋白尿超嚴重　醫教6招保養腎臟

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尿液有泡泡久不消散，小心是「蛋白尿」
成大醫院腎臟科主治醫師凌采絜說，尿液外觀反映部份身體狀況，若尿液中出現泡泡或顏色異常，可能隱含健康問題；一般作用正常的腎臟會攔截、再吸收蛋白質，尿中幾乎不會有蛋白質，若出現多層、久置不會消失且細緻的小泡泡，通常即為蛋白尿。
凌采絜說明，以下4種情形都可能出現蛋白尿：
◼️腎絲球過濾屏障異常：腎絲球疾病導致大量蛋白質由尿液流失，常伴隨水腫，需要腎臟切片確定診斷，可視情況使用免疫抑制藥物治療。
◼️血中蛋白過多：體內產生蛋白的量超過腎小管再吸收的極限而漏出，例如多發性骨髓瘤。
◼️腎小管再吸收功能異常：可能是先天或後天疾病導致腎小管異常。
◼️泌尿道產生免疫球蛋白：發生感染或結石時，尿路會分泌少量蛋白至尿液中。
凌采絜表示，長期尿蛋白會導致腎臟受損、腎功能下降，嚴重者須洗腎，且低白蛋白血症、水腫、血脂異常等，都可能使心血管事件風險上升，也恐造成營養流失、免疫力下降，進而發生感染，若過度凝血還可能引發血栓栓塞疾病，例如腎靜脈栓塞、深層靜脈栓塞或肺栓塞等。
此外，凌采絜指出，尿液顏色異常也要小心，例如尿色轉為紅色、橘色、棕色，甚至如可樂般暗黑色，可能是血尿、橫紋肌溶解症、溶血、黃疸，或特定食物如火龍果、甜菜根，或藥物造成。
凌采絜解釋，血尿來源可分為腎絲球或尿路系統，當腎臟產生尿液後排出體外，一路上若有感染、結石或腫瘤，都可能出血、形成血尿；若為腎絲球出血造成的血尿，通常伴隨高血壓和腎功能惡化，原因可能是自體免疫疾病、腎絲球腎炎、血管炎等，需進行腎臟切片確診才能對症下藥。
保養腎臟注意事項：
◼️保持合適體重。
◼️培養運動習慣，每週進行150分鐘以上中度到強度的運動。
◼️注意飲食均衡，避免大魚大肉，增加蔬果比例，選擇原型食物。
◼️每日鹽份攝取限制5克(鈉2克)以下，避免重鹹、重口味。
◼️盡量不吃零食、醬料、加工肉類與醃漬食物。
◼️戒除抽菸習慣。