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牙齒抽神經又在痛！ 精準「根尖周圍手術」救援　成功率9成免拔牙

▲有些民眾牙齒做了根管治療（俗稱抽神經），經過一段時間又疼痛，可能需要進行「根尖周圍手術｣。（示意圖／Freepic）
▲有些民眾牙齒做了根管治療（俗稱抽神經），經過一段時間又疼痛，可能需要進行「根尖周圍手術｣。（示意圖／Freepic）

家庭消費中心／綜合報導

某些民眾做過俗稱抽神經的牙齒根管治療後，經過一段時間又出現症狀，這時可能需要進行「根尖周圍手術｣解救牙齒。牙醫師說，此手術過去成功率僅約5成，但現在透過錐狀電腦斷層輔助手術前擬定3D治療計畫，使用顯微鏡輔助根尖周圍手術，成功率已提升至9成，病人保留牙齒的機會大增。

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台北榮總口腔醫學部牙髓病科主治醫師蔡佳倫說，根管治療過的牙齒，若出現自發性疼痛、咬痛、悶痛、牙齦長膿包等，或經Ｘ光檢查發現牙根尖周圍黑影，通常是根管系統再度感染，這會導致牙根尖周圍出現發炎組織或囊腫，可進行根尖周圍手術改善。

▲牙齦、牙齒、牙套、蛀牙配圖。（圖／取自Unsplash）
▲根管治療過的牙齒，若是疼痛、牙齦長膿包，可能是根管系統再度感染。（圖／取自Unsplash）
蔡佳倫表示，根尖周圍手術是在局部麻醉下，將牙齦翻開，清除根尖周圍的病變組織，並切除部分牙根，並對牙根進行逆向根管治療，而透過顯微鏡輔助，牙根表面有無裂痕或其他問題，與根管感染狀況，都可檢查得更為仔細，另配合超音波進行逆向根管治療，可緻密逆向充填生醫材料，且傷口小，縫合僅約5天即可拆線，也能保住牙齒。

據統計，台北榮總牙髓病科發展顯微鏡輔助牙髓病治療，已累積多年經驗，整體成功率為89.9%，2022年已發表於國際知名期刊。

▲使用顯微鏡輔助根尖周圍手術，成功率可達9成。（圖／台北榮總提供）
▲使用顯微鏡輔助根尖周圍手術，成功率可達9成。（圖／台北榮總提供）
蔡佳倫並舉例，一名女性左下第一大臼齒多年前曾接受過根管治療，置放牙釘與牙冠保護，但最近牙齒悶痛，Ｘ光檢查發現牙根尖周圍有黑影，再進行電腦斷層檢查，發現覆蓋於牙根外的齒槽骨很厚，且附近有頦神經孔，為避免傷害神經，利用錐狀電腦斷層結合3D列印技術製作手術導板，患者於術中配戴，可精準的定位根尖與發炎病灶，在微創開口下手術清創，成功達到保留牙齒最終目的，追蹤1年也無異常。

蔡佳倫提醒，根尖周圍手術後可服用止痛藥物減輕傷口腫痛，並使用漱口水輔助口腔清潔，不過在傷口完全癒合的2至3個月期間，可能感覺手術區緊繃、拉扯，甚至偶爾抽痛，需定期回診檢視癒合情形，至少追蹤1年，且根管治療後的牙齒，再次經歷根尖周圍手術，浴火重生後更需小心保護，應避免咀嚼太堅硬的食物，並需緩慢進食，注意口腔衛生的清潔，以防再次感染。

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