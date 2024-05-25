牙齒抽神經又在痛！ 精準「根尖周圍手術」救援　成功率9成免拔牙

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蔡佳倫表示，根尖周圍手術是在局部麻醉下，將牙齦翻開，清除根尖周圍的病變組織，並切除部分牙根，並對牙根進行逆向根管治療，而透過顯微鏡輔助，牙根表面有無裂痕或其他問題，與根管感染狀況，都可檢查得更為仔細，另配合超音波進行逆向根管治療，可緻密逆向充填生醫材料，且傷口小，縫合僅約5天即可拆線，也能保住牙齒。
據統計，台北榮總牙髓病科發展顯微鏡輔助牙髓病治療，已累積多年經驗，整體成功率為89.9%，2022年已發表於國際知名期刊。
蔡佳倫並舉例，一名女性左下第一大臼齒多年前曾接受過根管治療，置放牙釘與牙冠保護，但最近牙齒悶痛，Ｘ光檢查發現牙根尖周圍有黑影，再進行電腦斷層檢查，發現覆蓋於牙根外的齒槽骨很厚，且附近有頦神經孔，為避免傷害神經，利用錐狀電腦斷層結合3D列印技術製作手術導板，患者於術中配戴，可精準的定位根尖與發炎病灶，在微創開口下手術清創，成功達到保留牙齒最終目的，追蹤1年也無異常。
蔡佳倫提醒，根尖周圍手術後可服用止痛藥物減輕傷口腫痛，並使用漱口水輔助口腔清潔，不過在傷口完全癒合的2至3個月期間，可能感覺手術區緊繃、拉扯，甚至偶爾抽痛，需定期回診檢視癒合情形，至少追蹤1年，且根管治療後的牙齒，再次經歷根尖周圍手術，浴火重生後更需小心保護，應避免咀嚼太堅硬的食物，並需緩慢進食，注意口腔衛生的清潔，以防再次感染。