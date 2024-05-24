SAP商業AI策略賦能台灣企業　助攻加速營運轉型升級

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隨著全球供應鏈淨零要求愈來愈嚴格、台灣也將推出碳費徵收制度，企業永續發展已從口號邁向成果驗收的新階段。企業實現永續轉型的3大關鍵挑戰分別為數據基礎與自動化、產品／企業碳足跡到永續價值鏈管理、永續績效管理。透過真實可靠的永續數據，企業才能化挑戰為機會、降低風險、滿足外部查驗需求，同時也能結合AI進行更即時和智慧的分析洞察，滿足財務和永續相關的企業決策。
其中，SAP ERP整合永續足跡管理解決方案可協助企業盡可能地使用原始資料計算而非估算的碳排放資料，並結合綠色帳本管理，同時管理營收和利潤，擁有資料可視性、準確性和可靠性，高效管理企業永續發展。
此外，SAP近期亦也推出利用生成式AI實現排放因子自動對應（factor mapping with AI）的功能，可為客戶減少對應排放因子的時間和工作量，以及依產品所在地、生產製造商等進行排放因子最適化推薦。
企業財務長在公司的跨國佈局策略中扮演著關鍵的角色，近年因地緣政治所帶來的風險與挑戰，財務長亟需透過數位創新實現自動化、進階分析和預測能力，同時，也需具備「敏捷推動增長」、「提升財務韌性」、「優先考慮永續的結果」等三大能力，SAP表示，以ERP財務為核心的永續管理，能協助企業獲得各方面的金錢價值。SAP S/4HANA Cloud雲端ERP即協助財務長取得即時數據洞察分析，加速推動戰略增長措施、改善現金流、提高營運效率、實踐永續及強化合規與風險管理等。透過嵌入在雲端ERP的 AI，SAP也可賦能財務的業務洞察、資金對帳、智慧收款和爭議解決、稅務合規、欺詐檢測、資料分析和可視化等多項應用場景。
當今的供應鏈面臨前所未有的變革步伐，企業需要有效的方法收集分析數據以獲得有價值見解，SAP嵌入AI的數位供應鏈解決方案可全面優化產品從「設計、計畫，製造、交付到維運與服務」等完整流程，助力將產品概念轉化為實際產品。
SAP商業AI可賦能供應鏈多項業務場景，例如項目成本預測、新品導入自動化預測、自動化檢測銷售趨勢變更點、智慧化預測供應鏈提前期、新產品最佳儲存位置分配及預測資產故障等，協助企業加速進行供應鏈轉型，以優化性能並實現最佳交付。
人才為企業鞏固長期競爭力的關鍵，如何妥善運用最適合的AI功能以激發團隊潛能與促進人才轉型，已成為許多人資長關注的議題。SAP提供嵌入AI 技術的人資雲SuccessFactors，協助企業人資利用SAP智慧助理Joule、內部／外部職缺撰寫助手、以及人才智慧中心等3大AI場景應用。
隨著AI與淨零轉型成為企業的關鍵競爭要素，資訊長的角色已從 IT 維運管理轉型成為綠色IT 策略的推動者、業務轉型的驅動者及企業技術的提供者。企業IT決策者需要加速將IT轉型上雲，極大化利用數據與AI等創新數位科技賦能營運與決策效率。SAP商業技術雲端平台涵蓋資料和分析、應用程式開發和自動化、整合、企業規劃以及人工智慧技術，能協助整合企業內外部、業務上下游及其他雲端服務供應商的技術資源，為企業打造智慧創新應用的生態系，進而能靈活因應市場變化。
此外，SAP嵌入BTP的商業AI也可協助企業敏捷優化IT決策與營運流程，包含AI流程最佳化（Process AI）、AI程式碼生成功能及數位助理等3大面向，為企業IT實現流程自動化、更智慧高效的程式開發、更即時的營運分析報表洞察。SAP BTP也可透過SAP Build低程式碼開發解決方案，讓財務經理、供應鏈專家和製造專家等最貼近業務關鍵和營運問題的人員，利用簡單的拖放功能，即可創建和增強企業應用，更快速開展關鍵創新。