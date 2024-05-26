愛吃魚注意！「3魚類」重金屬含量高 醫揭吞肚後果：恐加速失智
魚類海鮮是人體補充蛋白質及omega-3脂肪酸一大重要來源，不過吃錯可是會影響健康！減重醫師蕭捷健近日就發文提醒，包含鮪魚、鯊魚和旗魚等深海魚種，體內重金屬含量較多，長期食用可能增加神經系統疾病的風險，進而提高失智風險。因此他建議改吃鯖魚、鮭魚等其他種類，每周吃2到3次還能降低心血管疾病發生率。
記者賴禹妡／綜合報導
蕭捷健醫師24日在臉書粉專發文，他表示深海魚富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助於抑制壓力荷爾蒙皮質醇、抗發炎，不過在食用深海魚肉時，必須注意重金屬含量，「這些魚的重金屬含量很高，吃太多會加速失智！」
蕭捷健點名，包含金槍魚（鮪魚）、鯊魚及旗魚等，因在食物鏈的位置較高，體內可能累積較多的汞和其他重金屬，長期食用可能會對健康造成危害，平時應該避免多吃。根據美國食品藥物管理局資料指出，這些深海魚肉平均每公斤汞含量，含有0.5到1.5毫克，長期食用可能增加神經系統疾病的風險。
蕭捷健指出，尤其鯊魚在食物鏈頂端，體內容易積累重金屬，愛吃魚翅的民眾需要特別注意；他提醒，吃鮪魚時也要避開汞含量較高的大目鮪，但其他無需太擔心，「罐頭鮪魚很多是由正鰹製作，是含汞量最低的。」
不過蕭捷健也表示，《循環》期刊上的美國心臟協會研究指出，包含鯖魚、鮭魚等重金屬含量較低的深海魚類，每周食用兩到三次可以降低心血管疾病發生率約20%至30%。因此建議在吃魚時還是謹慎挑選品種，吃對才能促進身體健康。