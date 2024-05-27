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不到40歲就痛風！營養師曝「8類地雷飲食」是主因：一堆人每天吃

▲飲食習慣的改變，許多疾病都出現年輕化趨勢，許多40歲以下的年輕人就有「痛風」困擾。（示意圖／記者陳明中攝）
▲飲食習慣的改變，許多疾病都出現年輕化趨勢，許多40歲以下的年輕人就有「痛風」困擾。（示意圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

隨著現代人飲食習慣的改變，許多疾病都出現年輕化趨勢，營養師程涵宇指出，近期發現「痛風」不是只會發生在長輩，不少40歲以下的年輕人，都因為痛風就診，且痛風常伴隨高血壓、高血脂、高血糖和肥胖同時，健康風險激增，若想避免痛風找上身，務必避免酒類、特定海鮮、高油和高糖飲食。

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程涵宇分享，許多病人常詢問「痛風可以吃豆類嗎、痛風到底怎麼吃？」對此她列舉8類痛風「地雷飲食」，並總結「蛋奶素沒問題，然後奶選低脂，豆類可以吃，豆漿可以喝！」

▲營養師提醒，若想避免痛風找上身，務必避免酒類、特定海鮮、高油和高糖飲食。（圖／程涵宇營養師提供）
▲營養師提醒，若想避免痛風找上身，務必避免酒類、特定海鮮、高油和高糖飲食。（圖／程涵宇營養師提供）
🟡痛風地雷飲食

⚠️所有酒類：研究發現，每天喝355m啤酒（1瓶罐裝啤酒約330ml），比不喝酒的人高了約5成機率會罹患痛風。啤酒除了本身高普林外，酒精在代謝過程中產生的乳酸會和尿酸競爭排出體外，往往會造成尿酸的排出量降低，增加痛風的機率。

⚠️海鮮：尤其是貝類、蝦子、螃蟹、花枝都是高普林食物，高普林的食物必須要適量吃、減少吃，才能降低痛風發作的風險。

⚠️魚類：一般人多吃魚有益健康，但痛風患者不一樣，特別是鯖魚、鮪魚、鮭魚、白帶魚、虱目魚等，都要建議避免。

⚠️內臟：包括豬肝、大腸、牛雜都是高普林食物，吃過多的高普林食物會導致尿酸增加，進而導致痛風發作。

⚠️紅肉：牛肉、豬肉、羊肉等都是高普林食物，吃較多的動物性蛋白質（不包含乳製品）會導致尿酸代謝紊亂，增加尿酸尿酸結石形成。

⚠️含糖飲料：含糖飲料的「高果糖糖漿」是造成痛風的主因，高糖攝取可能會引發代謝性疾病，研究發現每公斤體重攝取1克果糖，會在攝取2小時內使尿酸濃度增加1-2 mg/dl。另外也有研究發現，每天一罐含糖飲料會讓女性痛風風險增加7成，每天兩罐以上，痛風風險高達239%

⚠️肉湯：排骨湯、拉麵湯還有火鍋湯都要盡量避免，急性痛風期也要避免大量食用，若是市售雞精、滴雞精，建議查看是否有特別加驗「普林含量」。

⚠️高油食物：速食、培根、香腸、五花肉等加工食品，這類高油脂的食物會影響普林代謝還會變胖，且高脂肪會抑制尿酸排泄，加重痛風性發炎，長期的高脂飲食還會改變腸道微生物群組成，導致微生物群多樣性減少、厚壁菌門與擬桿菌門的比例增加，並導致好菌減少，從而進一步加重痛風性關節炎。

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