高樓火災怎避難、如何自救？老舊公寓又該怎麼辦　消防專家給答案

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果火是發生在有消防管理的大樓，就算火沒有很快撲滅，但人也可以很快避難，除非是刻意的人為縱火，火勢會很快，或刻意在不容易偵測到的地方，造成火災應對慢半拍那另當別論，否則理論上一般大樓、辦公室或居家都會按照火載量去規劃設計消防設備設施。
單信瑜指出，如果是超高層大樓發生火災，基本上是往下往外避難，火災若發生在樓上，就往下往外走，但這次是地下室B1發生火災，再加上消防設備排煙似乎失靈，因此增加疏散的難度，否則照理說消防設備發生作用的話，民眾只要順著安全門、逃生梯避難即可，不會馬上遇上又黑又毒的濃煙。
如果無法往下往外疏散的話，單信瑜說第二個選擇就是就地避難「關門阻煙」，秉持一個原則「小火快逃、大火關門阻煙」，這次意外對住戶來說，關門阻煙算是正確的，況且新式大樓門都有兩層，一般來說要逃生或是就地避難都有足夠時間、風險較低，這次比較特別的則是因為燃燒的毒煙順著電線管道進入住家，只要一點點就會使人不舒服，所以才會有人選擇到陽台等待救援。
單信瑜強調，遇上火災就是保持冷靜、等待救援，因為「關門阻煙」在家裡新鮮空氣絕對夠用一陣子，再加上同一時間消防員已經正在處理，因此只要保持冷靜都有機會疏散，即便是高雄城中城或是彰化喬友大樓造成多名死傷，但也有很多人活下來，大家要有信心消防人員會在時間內將火滅掉、救大家出去。
那麼如果是老舊公寓與透天厝，沒有相對高規格的消防設備設施該怎麼辦？單信瑜表示，消防局都有補助每家一個免費的偵測器，但他希望老舊公寓或透天房子要每個房間都裝，廚房、客廳、房間都裝，且要裝連動式的，不要廚房在燒，人在臥室卻聽不到。
至於老舊公寓公共空間，沒有管委會只能自救的話，單信瑜說盡量能裝偵測器就裝。另外，老舊公寓3到6樓發生火災其實消防人員很有經驗，救援狀況會好很多，請民眾平常學到的消防知識要能活用去做判斷，真的遇上火災仍是「小火快逃、大火關門阻煙」、就地避難「保持冷靜、等待救援」。