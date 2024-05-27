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新竹晴空匯惡火2消防員殉職　消防專家：2大因素導致憾事

▲ 新竹市晴空匯昨（26）日深夜發生火警，造成2名消防員救災不幸殉職，消防專家表示這次事故問題不在大火，而是消防排煙設備似乎失靈，以及高溫底下產生的毒煙所致。(圖／新竹市府提供)
▲ 新竹市晴空匯昨（26）日深夜發生火警，造成2名消防員救災不幸殉職，消防專家表示這次事故問題不在大火，而是消防排煙設備似乎失靈，以及高溫底下產生的毒煙所致。(圖／新竹市府提供)

記者許家禎／台北報導

新竹市晴空匯昨（26）日深夜發生火警，造成2名消防員救災不幸殉職，351名住戶直到今（27）日中午才全數疏散完畢。民眾不捨又有消防員殉職，住戶也質疑消防設施設備失靈，使濃密的黑煙在整棟大樓亂竄，造成高樓層民眾疏散困難。為此，消防專家指出，這次民眾避難沒有太大問題，沒有嚴重嗆傷燒傷的民眾，代表事故問題不在大火，而是消防排煙設備異常，以及高溫底下產生的毒煙所致。

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新竹市晴空匯有28樓高，發生火災的地方是地下室輸電設備電纜線起火，民眾納悶高樓層建物不是都有嚴格的消防裝置規定跟安檢，怎麼這次還會有死傷？還有住戶質疑大樓排煙及火警警報為何失效，因為聽到消防車來才知道有火災，是不是有點不太尋常？另外，民眾也關心高樓層發生火災如何自救

社團法人台灣防災產業協會常務理事、陽明交大土木工程學系副教授單信瑜接受《NOWnews今日新聞》專訪時提到，這次造成2名消防員殉職，問題應該是出在排煙設備失靈（根據新竹市消防局長李世恭晚間說法，排煙設備因大樓電力失效而異常），以及火災發生的區域是地下室B1輸電設備電纜線起火，有毒的煙霧進入樓梯間與順著電線管道進入住家所致，不過對於民眾避難這部分算是沒有問題。

單信瑜表示，一般高樓層都有嚴格的消防設備設施規劃，理論上輸電設備管道間應該也要有防火區域，如果消防設備有發揮作用、防火門或安全門有關起來的話，煙與火就會大部分被隔絕在地下室，又或者即使住戶關門阻煙，濃煙可能順著管道進入住家，但量應該也不會很大。

但這次消防人員滅火了，卻沒想到又延燒起來，電纜線延燒產生的濃煙又黑又毒，因此黑煙進入樓梯間，再加上氧氣瓶用盡，造成消防員在搜尋是否有待救援的民眾時殉職。毒煙也進入住家，即使是少量也會讓住戶不舒服，因此才會有住戶家裡待不住，跑到陽台等待救援。單信瑜強調，這次沒有嚴重嗆傷燒傷的民眾，代表事故問題不在大火，而是高溫底下產生的毒煙所致。

單信瑜指出，消防員以為火已經滅了，因此重回現場搜尋是否有待救援的民眾，卻不幸遇上憾事，其實這裡可以討論一件事情，就是我們有沒有辦法在火災初步得到控制時，掌握住戶的安危！

例如住戶都有對講機，應該可以在火災時進行溝通，如果沒有對講機也可以透過廣播與住戶對話，來掌握住戶的安危，或是透過通訊軟體群組互報平安，如此一來消防員不用逐層搜索，可省下時間精準掌握哪家民眾待救援，也能大大降低風險。


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