影／ㄎㄧㄤ到咋舌！西班牙男星當街「裸奔露鵰」

「恥」度全開的爆笑喜劇片《放飛大丈夫》，由西班牙奧斯卡哥雅獎兩大男星：大衛貝爾塔格和卡洛斯桑托斯同台飆戲，片中各種誇張行徑，瘋狂又無厘頭的劇情，讓觀眾爆笑直呼：「真是一部ㄎ一ㄤ到翻的脫線喜劇！」

飾演化學教授的大衛貝爾塔，不僅嗑藥後出現幻象，甚至還把年邁阿嬤當成年輕辣妹當街野戰，逗得阿嬤花枝亂顫；而飾演媽寶的卡洛斯桑托斯，也在嗑藥後跟爸媽上演瘋狂歌舞戲，甚至還牽著一匹偽裝成獨角獸的馬，在派對上秀出「巨無霸馬鞭」，嚇得小壽星尖叫出聲：「那匹馬多了一隻腳！」

▲（左起）卡洛斯桑托斯、大衛貝爾塔格、埃內斯托塞維利亞在本片卯足全力搞笑演出。（圖／采昌）

值得一提的是，曾擔任過派拉蒙片廠編劇的埃內斯托塞維利

吸吮

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▲克莉絲蒂娜卡斯坦奴在本片大方解放雙胸，與男主角激情爆笑床戰。（圖／采昌）

而在片中飾演學生老媽的克莉絲蒂娜卡斯坦奴（Cristina Castano），更是大方解放雙胸，與埃內斯托塞維利亞激情演出火辣床戲！她在訪談中更毫不猶豫地表示：「我與埃內斯托塞維利亞的合作充滿火花，我真的非常喜歡他！」