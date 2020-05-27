影／ㄎㄧㄤ到咋舌！西班牙男星當街「裸奔露鵰」

「恥」度全開的爆笑喜劇片《放飛大丈夫》，由西班牙奧斯卡哥雅獎兩大男星：大衛貝爾塔格和卡洛斯桑托斯同台飆戲，片中各種誇張行徑，瘋狂又無厘頭的劇情，讓觀眾爆笑直呼：「真是一部ㄎ一ㄤ到翻的脫線喜劇！」
飾演化學教授的大衛貝爾塔，不僅嗑藥後出現幻象，甚至還把年邁阿嬤當成年輕辣妹當街野戰，逗得阿嬤花枝亂顫；而飾演媽寶的卡洛斯桑托斯，也在嗑藥後跟爸媽上演瘋狂歌舞戲，甚至還牽著一匹偽裝成獨角獸的馬，在派對上秀出「巨無霸馬鞭」，嚇得小壽星尖叫出聲：「那匹馬多了一隻腳！」
值得一提的是，曾擔任過派拉蒙片廠編劇的埃內斯托塞維利亞，這回在《放飛大丈夫》飾演一位、教書教到爬上單親媽媽床上的家教，不僅在片中解放尺度當街裸奔，更被黑道老大抓鵰捏蛋，甚至還捧起俄羅斯人被切下的睪丸大力吸吮。
而在片中飾演學生老媽的克莉絲蒂娜卡斯坦奴（Cristina Castano），更是大方解放雙胸，與埃內斯托塞維利亞激情演出火辣床戲！她在訪談中更毫不猶豫地表示：「我與埃內斯托塞維利亞的合作充滿火花，我真的非常喜歡他！」
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