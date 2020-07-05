被要求陪客戶吃飯唱歌　夏宇童超時工作卻沒加班費

▲夏宇童進入演藝圈前是模特兒。（圖／衛視中文台）

▲夏宇童曾是歌唱比賽冠軍。（圖／資料照）

衛視中文台《一袋女王》日前邀請夏宇童上節目分享，和親友工作到底「是福還是禍」的親身經歷。夏宇童曾去阿姨公司打工，當時說好一天做5小時的文書處理，到最後變成中午去陪客戶唱卡拉OK，晚上陪客戶老婆、小孩吃飯的行程，整個12個小時，讓她好無奈。夏宇童之前發片後有很長一段的空窗期，於是她當時到阿姨的公司打工，說好一天5個小時幫忙做文書處理整理資料，一開始都是中午過後1點到公司，但後來卻越來越早到，原因是阿姨的公司客戶很喜歡夏宇童，剛好公司裡有間卡拉OK可以唱歌，夏宇童就變成11點就要到公司陪阿姨的客戶唱卡拉OK，而且還要載歌載舞逗客戶開心。有時晚上還要陪阿姨去跟客戶吃飯，由夏宇童負責陪客戶的老婆小孩玩，一整天工作下來就超過12個小時，而且完全沒有加班費，阿姨還覺得夏宇童只是去唱歌、跟小孩玩根本不是工作，讓夏宇相當無奈。夏宇童進演藝圈前曾是模特兒，當時是媽媽在幫忙接工作。有次夏宇童拍外景拍了一整天，最後竟然只拿到8百塊，原來是媽媽主動幫她降價，讓她很傻眼。還有一次曾有美食節目助理主持人的工作找上門，但媽媽竟然直接推掉，原因是她自己不喜歡夏天出外景，夏宇童知道後趕緊跟媽媽曉以大義。後來媽媽幫她接了一個外景客串演出的角色，好不容易夏宇童在海邊頂著大太陽拍完，其他藝人的經紀人、助理馬上撐著傘趕過來，孤身一人的夏宇童卻找了半天，才發現媽媽躲在遠遠的樹下撐傘、喝水，還對著夏宇童招手要她過去，讓熱到不行的夏宇童有苦說不清。