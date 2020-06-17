初聲／手作布衛生棉　生理期不再月月煎熬

「糖，來了」布衛生棉品牌創辦人方小糖。（圖／攝影 陳婉瑜）

製作完成的布衛生棉，有多樣可愛的花色供大家挑選。（圖／ 糖，來了提供）

（圖／製圖 陳婉瑜）

工作室成員們正在製作布衛生棉。（圖／ 糖，來了提供）

依傍著中央山脈，陽光照耀下，微風吹來，有群人正裁剪棉布、燙整布料，一針一線縫出一片片布衛生棉。這是位於花蓮縣壽豐鄉的「糖，來了」工作室，創辦人方小糖透過自創品牌，巧手車出各種尺寸、版型、厚度不一的布衛生棉，除了推廣這項生理用品，也希望減少垃圾量、友善環境，更改變人們對於月經的刻板印象。「糖，來了」創辦人方小糖畢業於台灣藝術大學電影系，畢業後輾轉做過許多工作，曾進入廣告公司、生技公司，也有過兼職、接案剪片的工作，但始終無法適應台北忙碌的生活步調。後來方小糖去到服裝公司擔任設計師助理，才發現自己對於織品、手作有興趣，就到了實踐大學推廣部學習相關課程，便開始設想手作這件事能否與環境有連結。因緣際會下方小糖認識了「布布貼心」創辦人邱怡華，向她學習製作布衛生棉，開始愛上這項產品，不僅改善了生理期的生活，對環境也有好的影響。「朋友們都叫我方小糖，有個朋友說那就叫『糖，來了』，很像就是我這個人來了，然後在做這件事。」方小糖於二〇一三年開始創立自己的布衛生棉品牌。小時候的她曾覺得生理期是件非常糟糕的事，既不方便又不舒服，直到用過布衛生棉，不再有使用拋棄式衛生棉時的悶熱、瘙癢感，才知道原來經期來臨時的不適感是和生理用品有關，與經血本身無關。截然不同的生理期感受令她驚艷，「糖，來了」這個名字也符合她想要向大家分享這個經驗的心情。創立品牌的初期，方小糖一邊兼職接洽剪片、製片的案子，一邊自己製作布衛生棉，再到市集擺攤或是在推廣環境議題的寄賣店家銷售，直到二〇一五才有了自己的網路商店，全心投入布衛生棉製作。一直以來都十分嚮往花蓮自然風情的她，過去在繁忙的生活中不斷尋找自己要的是什麼，終於在二〇一六年時決定搬到花蓮定居，開立工作室，也開始招募其他夥伴加入製作，至今主要透過網路平台將商品銷售到各地。方小糖認為布衛生棉有個相當重要的特質就是透氣，是讓消費者在使用上感到舒服的關鍵，因此「糖，來了」在製作布衛生棉時都是選用純棉的材質，布衛生棉的接觸皮膚面是用台灣製作的有機棉，中間層是鋪棉，而底層的花布使用台灣或日本的花布，選用的條件皆以純棉、舒適為主，對環境也是友善的。「糖，來了」現在有五種尺寸的布衛生棉供消費者選購，主要以長度作為區別，和拋棄式衛生棉的版型相似。在產品的開發及製作上，工作室成員們一定會親自試用，認為它是合適、透氣的，也因經期時間的關係，至少要三個月的時間才能讓大家都確實使用過，所以開發過程需要一段時間，不過能讓布衛生棉的布料和版型舒適、好用是最重要的，希望將自身感受實踐在設計上。方小糖也說，她們在製作時也注重衛生棉布的包覆性，所以會將布料、版型加大，讓大家使用時能有安全感。不過因為純棉是無法防水的，消費者在使用時還是要記得勤做更換，和拋棄式衛生棉一樣大約每隔一到二小時需要替換，但每個人的經血量都會有差異，一旦感到濕潤或不舒服就該更換。也因這樣的產品特性，能讓大家仔細注意自己的經血量，觀察一片布衛生棉可以承受的經血量是多少，調整更換時間。根據統計，每位女性一生中將會使用一萬四千片以上的衛生棉。市面上的拋棄式衛生棉，其化學芯體及背膠不但難以分解，經過焚化還會產生空氣污染，而使用過的拋棄式衛生棉在不透氣的狀態下，經血上的細菌與化學材質交互作用，會產生令人難以忍受的臭味。使用布衛生棉不僅環保、省錢，不易有異味，方小糖也表示，未來會考慮到經血量較大的人們，選用偏防水型的布料，讓更多人能放心使用布衛生棉。但有些人仍因對於經血的迷思，覺得清洗時很麻煩、會看到血水，而不願使用布衛生棉，方小糖對此表示，人們對於經血不好的印象，大多是和拋棄式衛生棉的使用經驗有關，「你用過布衛生之後，就發現你對於它不好的那些經驗完全不存在，它是完全翻轉的！」清洗過程也不困難，方小糖推薦大家可使用氧矽漂白粉，不僅能洗得乾淨，又友善環境，並將布衛生棉泡在水中一到兩小時，再搓揉洗淨即可。方小糖認為，比起自己汲汲營營去推銷，其實布衛生棉的消費者們更能擴大影響力，因為若自身是使用者，願意使用並認同這個產品，就會主動推薦給身邊的女性朋友，漸漸地，會吸引愈來愈多人想要嘗試看看，這個現象令方小糖十分驚訝，也切身感受到市場的轉變。她回憶一開始擺攤時，許多人都不太認識布衛生棉，甚至一半以上的人看到會說：「這是什麼？這是口罩嗎？這是鞋墊嗎？」但近一兩年擺攤時所接觸到的消費者，只剩一、兩成的人不知道這個產品。在市集擺攤時能親自接觸消費者，向他們介紹這個商品，方小糖曾遇過一位媽媽來到攤位一次買了很多片布衛生棉，因為這位媽媽想要先自己試過這個產品，就能在女兒初經來臨時，教導她一起用布衛生棉。除了女性，也有男性消費者會來買布衛生棉，幫女朋友買或是想要送禮，那就會花較多時間和他解釋如何使用及選擇尺寸的區別，這些溫馨又特別的經驗都令方小糖印象深刻。四年前開始網路商店後，因為不受時間和空間的限制，產品銷售量明顯提升，也讓方小糖打破了對網路的刻板印象，過去曾認為網路有隔閡、很難接觸到人，現在的方小糖反而覺得網路上的消費者非常可愛，經常主動回饋使用心得和狀況。改以網路平台為主的銷售方式之後，現在一個月只擺攤一次，較少親自接觸到消費者，但在網路上和消費者的來往與互動仍讓他們很受到鼓舞。消費者們除了說：「終於收到了！」、「這個花色我打開真的很開心！」，也會持續回購產品，或是願意分享有關於布衛生棉版型或清洗的新想法，甚至在方小糖初期因製作時間的關係拖延出貨時，還有許多消費者們鼓勵她，令她感到非常窩心。另外，因為方小糖是以使用者的角度開始親自製作布衛生棉，非常在乎大家對這個產品的意見，才能不斷改善商品，她也堅信，大家都真心認為好用並會持續改善的產品特性，是讓更多人願意使用布衛生棉的推力。三年前方小糖來到花蓮定居時，自己一人已無法負荷訂單數量，便決定要招募工作室夥伴，或是尋找社區媽媽一起製作，於是身邊認識的朋友開始加入工作室幫忙，工作室經營模式逐漸穩定後，去年才開始在網路上徵人，至今共有八位成員。方小糖不找代工廠，堅持手工製作，除了穩定商品的品質，也不想讓工作室捲入資本主義的漩渦，她在意每位製作者能否有合理的工時、薪資，希望大家都是在健康、友善的環境下工作，並維持平等的勞資關係。起初方小糖先從認識的人找起，是希望能夠擁有生活型態、想法相近的夥伴，而「糖，來了」的每位製作者也都是產品的使用者，如此大家才能真正認同這個品牌，並隨時察覺到產品需要改善的地方。像是成員之一的 Bibi，原本就是方小糖的好友，當時得了產後憂鬱症，方小糖和她說：「你來吧！你來吧！跟我來一起剪布。」於是工作室便成了她能夠平緩心情的地方。Bibi 本身就是布衛生棉的愛用者，也享受於自己動手做的過程，希望透過手作能將她的好心情傳遞出去，「我們以前月經來是不舒服也不期待，但現在有了布棉，就會開始期待要用哪個花色還有洗完掛滿廁所！」除了用手作推廣這項生理用品，「糖，來了」的粉絲專頁上也會普及關於月經的知識，「布衛生棉我覺得現在社會上慢慢有成長的取向，可是我覺得還是很多對月經的污名化，或是女生自身對經血的嫌惡，或是社會的鄙視。」擔任小編的歐陽夢芝也努力地用文字一步步帶大家認識身體、正視月經，又如何與自然環境連結。近年來，雖然感受到了網路的便利性，方小糖仍喜歡親自與人接觸、談話，一直在思考有沒有機會能夠見到螢幕背後的消費者，於是「糖，來了」工作室在去年五月時，因應世界月經日來臨，特地在一個週六的下午首度開放工作室，邀請三位對他們感到好奇、有興趣的消費者前來參觀，共享午茶時間。前來參觀的三位消費者不僅是常客，還為了這個活動大老遠從台北到花蓮，來到「糖，來了」工作室，除了共享下午茶，也從容易入手的剪布步驟開始，體驗工作室的製作流程。方小糖一直都認為，若親自做過並願意自己使用的就是好東西，因此她看到大家在舒適、健康的環境下體驗製作布衛生棉時，感到印象深刻，也很感動。而經營品牌至今，有了穩定的營運模式，也有了能在實體通路與網路平台間取得平衡的互動方式，未來希望能持續舉辦這樣的活動。工作室現今仍全力投入布衛生棉製作，每月月初都會按照訂單量以及準備在市集和寄賣店家販售的數量，排定整個月的製作量，因人力的關係，甚至會有供不應求的問題。方小糖希望未來人力愈來愈足夠時，可以開發更多和環境議題相關的產品，像是她自己在家中完全不使用衛生紙，例如能在廁所裝設免治馬桶，多使用手帕或毛巾，都是減少居家垃圾的好方式，減少居家垃圾而這也是她很想推廣的方面，希望大家將這個觀念落實到生活中。製作布衛生棉時總是剩下許多布料，也是工作室想要解決的問題之一，曾經有位工作室夥伴靈機一動，將剩布手縫成娃娃，曾在市集販賣過，因為使用有機棉也能夠給家中小孩安心使用，「我覺得銷售額是其次，是希望這些剩布有比較好的利用。」方小糖多年來始終如一，從真實的自身經驗出發，製作並推廣友善環境、友善自己的產品。