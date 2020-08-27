初聲／減碳2％的距離　溫管法跳票之際重審法規漏洞

主管機關無實權 《溫管法》減碳目標難達成由行政院環境保護署主管的《溫管法》雖要求各產業實施減碳，但實際力道有限，難以要求產業達到減碳目標。地球公民基金會研究專員李翰林表示，真正有權要求各部會作為的是行政院，「環保署在行政院是小弟，最後還是會交給行政院處理，但溫管的成效從來都不是行政院關心的重點。」國立臺中教育大學環境教育及管理碩士班教授林明瑞解釋，成效不彰並非《溫管法》出錯，「只是各部會彼此之間有些講不清的地方。」
林明瑞說明，《溫管法》有目標、罰則等規範，但誰負責統合各產業應減量的比例、如何逐年達成減量目標的策略、以及減量分配之後，各大產業下面的各企業單位被分配到的減量額度或減量比例等，至今都未有明確規定，「所以即使環保署希望《溫管法》有所作為，下面的產業方也無從著手。」
環保署環境衛生及毒物管理處副處長黃偉鳴期望上級設立「會報」或其他形式，由更高層級的指導單位領頭，促使各單位正視此議題，「例如在因應災害防救的時候，就有由行政院副院長主持的災害防救會報，副院長層級、高度較高，要求各部會的（他們）也都做得到。」
減碳機制難以抉擇 碳交易推動困難減碳機制的訂定是此次修法的另一大看點。碳交易、碳費、碳稅三種政策該如何選擇以有效落實減碳，至今仍爭論不休。國立臺北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明認為「溫室氣體總量管制與排放交易制度」（即碳交易）最值得被推動。透過訂定碳排放配額，企業可以在自身碳排超出標準時，向其他人購買配額抵消超出的碳排， 在選擇上更有彈性，「企業能夠評估去市場上購買碳排，與自己減碳要花的成本，選擇相對便宜的方式去符合政府的規定。」
儘管《溫管法》第18條中已有提到應參酌相關國際公約與規定，實施總量與交易制度，然而配套措施目前仍未推進，讓李堅明深感可惜，「這個法條中已經有提及，卻遲遲沒有去推動。」此外他也提到，排放交易涉及金流，因此應由金融監督管理委員會介入，「但他們目前還沒有介入的打算，所以環保署也沒有辦法獨立完成這套系統。」
李翰林則認為台灣要實施碳交易還潛藏諸多問題，「國際上對碳交易的討論很多，但誰可以核配、有些國家是付費、有些是免費。這些問題台灣一直搞不定，定價與機制的設定也可能讓流動緩慢。」青年氣候聯盟氣候倡議部員柯建佑認為台灣的碳交易市場過小，「如果環保署花了五年的時間去盤點，最後其實只有十幾家企業參與，這個市場根本就起不來。」黃偉鳴則透露，環保署曾依據《環境影響評估法》於高屏地區推動類似碳交易的空氣污染物抵換制度，然而市場並不活絡；而韓國雖已實施碳排放交易，但卻效果不彰。他推測道：「這或許和亞洲人金融交易的觀念有關，我們習慣將手中握有的配額留著，傾向惜售，怕之後政府漲價。」
修法將納碳定價原則 碳費、碳稅仍未定李翰林從政策面來看，認為收取碳費的可行性更高，「碳費的概念類似『污染者付費』，相較收稅而言大眾的接受度較高。」此外，碳費由環保署一手包辦，其「專款專用」的特性使該資金僅能用於溫室氣體的減量預算。而若要制定碳稅規範即進入財政部的管轄範圍，程序較複雜。
比起碳交易、碳費，由財政部統一徵收、統一支用的碳稅，在黃偉鳴的眼中看來更為適用。「（溫管法的）目標不在於處分機制，而是能源轉型。」黃偉鳴表示收取碳稅後，此稅賦可用於行政院各部門，推動能源轉型，達到友善環境的終極目標。「重點還是在於收的錢去做了什麼事情，才能發揮效果。」此外，由於企業繳稅已是常態，黃偉鳴認為徵收碳稅僅是在眾多稅賦中增加一條，對於企業來說較為簡便，部分企業也已逐漸接受這樣的提議。
然各立場團體皆對減碳機制有不同想法，但他們有志一同地認為「碳定價」為重要關鍵。李堅明提到從目前研究看來，「碳費、碳稅的成效仰賴定價策略是否合適，才能確定效果。」民進黨不分區立法委員洪申翰也透露他不特別偏好「碳稅」或「碳費」，認為兩者都可行，重點是碳定價怎麼做。李翰林則表明碳定價不能訂太低，「要讓大家有點痛，卻又要有改變的動力。」
「《溫管法》修法委員版（草案）中，碳定價將是重點，我們的方向是審慎、積極，原因是社會上還不了解的話，容易造成反彈。」洪申翰說。他也坦承，不論以何種形式新增針對碳排放的收費，勢必需要克服民意、企業立場的反彈。
至今，因任一減碳機制都尚未實際執行，還無法準確判斷何種模式最適用於我國市場，李翰林便坦言，「目前看到的（機制）都只是概念而已，如果已經選好方向，環保署應該要拿出來討論了。」
因應氣候衝擊——氣候調適概念納入修法草案
黃偉鳴表示，環保署版本的《溫管法》修法草案將於年底提出，而此次修法主要包含三大面向：行政效率、管制工具、氣候調適。其中管制工具即包含碳費、稅相關制度的建立，以及其他可能的經濟誘因。值得注意的是，此次修法將在現行的六章外，另外新增一章「氣候調適專章」。
隨著工業開發日趨蓬勃，氣候、環境議題已不乏討論，而近年來「氣候變遷調適」已成為各界關心的新興議題。根據環保署底下的「同舟共濟—台灣氣候變遷調適平台」網站指出，除了減緩（mitagation）溫室氣體的排放外，也需要透過調適（adaptation）因應氣候變遷帶來的衝擊。政府針對目前已發生或預期氣候變遷帶來的影響，運用適合的調適策略以降低衝擊，如加高堤防以防水災、用耐溫和抗熱性強的作物取代傳統作物，降低農損。
洪申翰疾呼，氣候調適應與減少碳排的努力並行，「真的不能再緩了！」黃偉鳴也感嘆，目前全球因氣候變遷致災的情形已越發明顯，國內突發強降雨的增加便是跡證，他呼籲國人應開始重視氣候調適。他透露，該專章中將列入氣候變遷的因應方式及指導原則，目前已規劃納入中央、地方、企業相關利益關係人的條文，「因為涵蓋的範圍較廣，其他的還要再想一想。」
柯建佑認為調適即為風險管理，「風險由三樣要素組成：颱風等危害、農作物受傷等暴露，以及災難來臨時考驗的脆弱度。 」因此他認為政府在資源有限的情況下應排出解決的優先順序。李翰林也支持氣候調適的專章，「我們遇到強降雨這種狀況時才有更多的韌性去調適，但我覺得應該要將法規講得清楚一點，才不會只淪為政策宣誓。」
台灣減碳落後國際 各界凝共識盼加速環保步調《溫管法》的核心目標是2050年溫室氣體排放量降為2005年溫室氣體排放量50％以下，李堅明認為相較英國等國2050年淨零排放目標（註）而言其實已落後許多，「《溫管法》的制定已經比其他國家晚很多，但我們好不容易有個法，大致上也還行，多往調適做一些，讓各界產生動力。」
註：原先英國設立2050年目標為較1990年減少80%碳排放，現今則將此長期目標改為淨零排放，意指「各個碳排活動放需藉由其他移除大氣中等量溫室氣體的計畫，達到碳排放平衡」。
環境保護的議題雖一再被提起，但政府對《溫管法》的重視程度仍為民間團體所質疑。李翰林便感嘆，減碳機制早在其他國家行之有年，唯我國在該領域遲遲無法前進，「台灣沒那麼重視碳排這件事情，像是蔡總統的就職演講就沒什麼細講。」
根據臺大風險中心於5月公布的民調顯示，現今已有88％的民眾支持對台灣高排碳企業依碳排放量徵碳稅，由此可見政府與民間對減碳的期待與呼籲正逐步達成共識。政府應建立透明、完備的管道，讓政府與民眾共同參與修法討論，善盡保護環境之責，在氣候變遷議題上也落實「Taiwan Can Help」。