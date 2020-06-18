劉鶴：應排除干擾 落實中美第一階段經貿協議

（中央社台北18日電）在中美高層重啟會談之際，中國國務院副總理劉鶴今天透過書面表示，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，「應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議」。第12屆陸家嘴論壇上午在上海市召開，劉鶴在開幕式向論壇發表書面致詞作以上表示，由中國證監會主席易會滿代為宣讀。劉鶴是中美全面經濟對話中方牽頭人，今年1月15日在白宮與美國總統川普共同簽署中美第一階段經貿協議。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）18日凌晨在夏威夷希卡姆（Hickam）空軍基地，會見中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。近期因疫情與香港問題陷入緊張的兩國關係是否會因此緩解，引發外界關注。劉鶴上午在書面致詞提出今年金融系統5大工作重點，其中包括「深化改革開放」。劉鶴強調，中國將堅定不移深化改革、擴大開放，加快推出和落實金融改革開放舉措，保護在華外資企業合法權益。「應創造條件和氛圍，排除干擾，共同落實中美第一階段經貿協議」。他並表示，中央政府將堅持「一國兩制」，支持香港發揮國際金融中心的重要作用，確實保護各國在港企業和投資人權益，維護香港長期繁榮穩定。劉鶴還提到，「在經濟下行壓力和各種不確定條件下，要增強預判性，理解市場心態，把握保增長與防風險的有效平衡，提高金融監管與金融機構治理機制的有效性」。他說，「我們完全有信心有能力應對任何內外部風險衝擊，實現金融體系穩健運行」。劉鶴並指出，中國「仍面臨經濟下行的較大壓力，但形勢正逐步向好的方向轉變，一個以國內迴圈為主、國際國內互促的雙迴圈發展的新格局正在形成」。他說，這次百年不遇的疫情讓我們深刻認識到，要更加重視以人的生命健康為中心推進國家經濟社會發展和科技創新，要更加重視人與自然的和諧相處，「要更加重視全球合作和保護產業鏈的完整穩定」，要更加重視經濟社會的長期可持續發展。劉鶴說，「人類是一個休戚與共的命運共同體，國際社會應該也必須同舟共濟，協同發展，我們將為此不斷努力」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1090618