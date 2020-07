美國國防安全合作局

有關美中台關係與角力,又有了新的進展。( DSCA ) 9 日宣布,國務院已批准今年第 2 波的對台軍售,總額估計高達 6.2 億美元(折合新台幣約 182 億)。美國國務院政治軍事局( U.S. Department of State's Bureau of Political-Military Affairs )在官方 推特 上證實,正式批准售台愛國者三型( PAC-3 )飛彈延壽案,採購愛國者三型飛彈重新認證的設備與技術,包含更換逾期的零組件與認證測試、庫存可靠性測試(SRT);飛彈項目與地面支援設備(GSE)零組件維修與返還,以及美國政府與承包商技術與後勤支援等。國務院的新聞稿並指出,有關軍售案不會改變區域的軍事平衡,希望藉此支持接收方(台灣)持續努力進行軍隊現代化,以及維持可靠的防禦能力,既有利於美國國家、經濟與安全利益,也有助於維持該地區的政治穩定、軍事平衡和經濟進步。美方也強調,這項軍售案不會對美國國防造成任何不利影響,此銷售通知是基於美國法律要求,並不代表採購已經完成,已於同天通知、送交美國國會。