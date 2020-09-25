糖尿病罹新冠肺炎重症率更高？胰島素愈早打愈好？

糖尿病友更易感染病毒？血糖失控連免疫力都大傷？
新冠肺炎造成全球性流行，其中重症與死亡患者中有不少具糖尿病史。醫師提醒，糖尿病不只影響血糖高低，更會影響自體免疫能力，致使併發症風險上升，陳煥文診所陳煥文醫師表示，糖尿病主要併發症包括眼睛、腎臟或者是心臟相關疾病，免疫功能的風險較常被忽略。國外相關研究證實，糖尿病患者在確診新冠肺炎後，惡化速度快、死亡率較高，根據統計因新冠肺炎感染而死亡的案例中，約有一半是糖尿病患。陳煥文形容，糖尿病就有如身體器官長期泡在糖水中，身體的防禦能力因而失效，一旦感染病毒就容易快速惡化。
飲食運動就能控血糖嗎？盡快降低高血糖才是關鍵！
陳煥文表示，進入高血糖狀態，本身就會傷害胰臟分泌胰島素功能。近來許多年輕患者不知自己是糖尿病患，口渴時想喝飲料補充水分，大量的糖水使血糖持續飆升，在測量血糖時甚至破表。針對這類族群，首要目標是改變飲食習慣，在血糖飆高時視情況盡快介入胰島素，在最快時間內讓血糖恢復正常，減少對胰臟的傷害。
過去治療糖尿病傳統觀念，多認為先用少量的藥物，期待患者改善飲食與運動習慣為佳。陳煥文指出，其實處在血糖過高的患者，口服藥的效果都不大理想，現在的治療觀念是先教導患者如何使用胰島素，及早將血糖控制在目標內。醫師指出，藉由及早使用胰島素，最短時間內控制並穩定血糖，有助改善胰島素的阻抗性，也能減少後續心血管疾病的發生，起到保護胰臟分泌胰島素功能的作用。
確診糖尿病胰臟功能剩一半？哪些人應及早介入胰島素？
陳煥文指出，糖尿病患者普遍有肥胖問題，好發年齡落在40至50歲之間，但是也有年輕族群，在20-30歲因本身胰臟分泌能力不足而罹患糖尿病，這時反而會出現體重快速減輕、容易感到口渴。這類患者更應該及早使用胰島素，對控制血糖及長期預後有所幫助。
陳煥文形容，胰臟如同體內的一座工廠，平常能夠製造足夠胰島素供人體使用，隨著年紀增長或是本身有胰臟功能出問題，將慢慢無法製造出足夠的胰島素，介入胰島素就好比從其他工廠搬貨供給使用，讓自身過勞的胰島細胞得到休息，對保留胰臟殘餘的功能是有幫助的。
糖尿病共同照護網 集結各科專業提升糖尿病友自我照護
糖尿病患大多需要跨科別的醫護團隊，才能得到妥善照護。國內持續推動糖尿病共照網，陳煥文解釋，糖尿病共照網的主幹是醫師、營養師、衛教師。醫師依照患者的併發症風險，選擇適合的藥物；營養師負責調整適當飲食，衛教師則教導如何施打胰島素。糖尿病人可查詢自己就診的單位是否有加入糖尿病共照網，透過正確的治療與生活作息調整，糖尿病友也能如一般人正常生活無異。
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