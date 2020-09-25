【名家專欄】唐豪悅／卸妝怎麼卸比較好？醫：濃妝、淡妝方法各不同！

文／皮膚科 唐豪悦醫師
卸妝產品依油水比例之不同分為不同類型：油成份比例最高的油狀質地稱之為卸妝油、其次為卸妝膏、油水比接近相同者為卸妝乳液、水性比例較高者為卸妝慕斯、卸妝凝膠、卸妝露、而水分比例最高的水狀質地清爽的是卸妝水。
要如何挑選適合的卸妝產品呢？
夏天臉部容易出油，通常使用較清爽的卸妝產品，肌膚會感覺較無負擔。 但更重要的事情，是檢視平常的化妝習慣，最簡單的分類法是看看所使用的彩妝是否防水配方、習慣淡妝還是濃妝。
● 習慣淡妝者，如果又伴隨臉部容易出油，可以在卸臉部粉底或粉餅時使用卸妝水、卸妝露、卸妝蜜或卸妝凝膠; 但要卸眼唇的彩妝時則使用卸妝膏或卸妝油。水性較清爽的卸妝品通常成分以界面活性劑為主，卸除時通常會搭配化妝棉稍微濕敷一下再輕輕擦拭乾淨。缺點是容易有殘妝。
● 習慣濃妝的朋友，可以選擇卸妝油、卸妝霜、卸妝膏等以油性份為主的產品。油融油的方式可以徹底清潔厚重彩妝。但卸妝完後必須使用洗面乳再清潔一次，避免殘妝即卸妝產品殘留，刺激或堵塞毛孔。如果面部痘痘嚴重者，建議避開粉刺痘痘嚴重部位，或是患部使用較為清爽的卸妝產品。
● 同時含有界面活性劑以及油性成分之卸妝品包括卸妝慕斯、卸妝液、卸妝乳等，此類產品通常已經乳化，使用時不需要再加水乳化，建議直接用手沾取輕輕畫圓按摩。
● 使用防曬時需不需要卸妝？端看所塗抹的防曬品的附著力及防水性，如果是運動型或底妝型防曬，通常會添加較具有附著力的成分，達到防水、貼合肌膚等功能，所以會建議使用卸妝乳或卸妝油，先卸妝後再洗臉。若使用的是沒有抗水性、附著力低成分之防曬，一般洗面乳已足夠。
● 小叮嚀：如何確定卸妝有否徹底？ 一般來說，可以用化妝棉或棉花棒來測試，務必卸到沒有殘留的顏色才算徹底喔。如果沒有卸乾淨，殘妝也有可能刺激毛孔引起敏感痘痘等問題，不一定是卸妝產品不適合。
清潔到位，肌膚就會健康。正確的使用卸妝產品，就是最好的第一步。