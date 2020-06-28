房市／洗澡水忽冷忽熱　問題出在哪?

是否曾發生過洗澡時水流忽冷忽熱的情況?由於使用一段時間後，水中石灰質會堆積於系統內，造成熱水不熱、水量變小、堵塞及設備無法正常使用等，信義居家指出，只要簡單的幾個檢查，再對症解決後，就可不再怕洗澡到一半水溫忽冷忽熱了。信義居家建議，可先檢查熱水器，並且將「水量調節閥」調到流量最大位置，觀察流量是否正常，若是因出水端的水量不正常，要先將熱水器的電池拔掉、瓦斯開關關掉，拆下熱水器下方熱水出水端的「三角栓」或「90度彎頭」後，檢查牆壁上熱水管90度彎頭中，熱水管阻塞大都卡在出水口，也就是在彎頭或內外牙的地方；可以去百貨五金行買一組簡單的通管條，深入彎頭內部旋轉清除水污，清理完再開一次水將熱水管內部雜質沖出。若擔心破壞熱水器，或不知怎麼清理，應請專業人士協助。除此，在水管部分也會影響到水溫，信義居家說，一開始可先檢查水龍頭的三角凡而是否全開，影響到冷熱水量；再者，觀察臉盆、流理台水槽跟蓮蓬頭的冷熱混合龍頭，設計時為了防止出水噴濺、會在水龍頭出水口裝軟水濾網，建議將濾網拆下清一清確認是否阻塞。若上述方法嘗試過後熱水管出水量仍不正常，信義居家表示，可能阻塞在管路內部，則必須找尋專家協助處理，而熱水管分鐵管跟不銹鋼管材質，專家處理方式有所不同。信義居家提醒，若是在過於老舊的管路使用維修效果不彰的話，管路更新較為一勞永逸。