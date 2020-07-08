房市／供不應求　竹北房子是搶著買　連業者都驚呼連連

疫情後的報復性買氣在竹北延燒，連房屋都可搶成一片，不論是首購族或換屋族都相繼出籠買房，換屋族甚至因為買不到房子而不敢輕易換屋，對於這些現象，連房仲業者都驚呼不可思議，並非消費者以為的飢餓行銷。今年以來，竹北房市絲毫不受疫情影響，國內解封後，買氣更加爆炸性成長。信義房屋竹北嘉豐店店長曾翌婷表示，疫情趨緩後，竹北買氣大爆發，舉凡1500-2000萬元區間的大樓物件，都可用搶的或者秒殺形容。她舉例說明，竹北高鐵區域內的社區「原美館」日前一戶總價1398萬元，單價約28萬元，共有55組人預約看屋，甚至還要約一天的晚上8點，請所有買方到店內抽籤，當場有買方強調，不管多少，他都願意加價買。不僅中古屋市場搶房，連預售市場也是火熱。曾翌婷說，惠宇謙和預售案一開盤當天就銷售一空。還有新建案更傳出代銷被限制只能預約5組看屋，若沒關係還買不到房。「目前竹北不缺的是買方，缺的是賣屋方」，曾翌婷表示，部分消費者誤認為仲介業者「飢餓行銷」，但事實上，也很多想換屋的屋主因買不到房子，而遲遲也不敢賣掉目前居住的房屋。會造就這波買氣，曾翌婷認為，與當前低利率市場，竹科這些人滿手現金，加上因竹北周邊就業機會多，包括新竹科學園區和生技園區等，人口數一直成長有關。據新竹縣政府統計，竹北總人口數今年6月已近20萬元，尤以竹北都市計畫及六家高鐵車站特定區最具吸引力。據內政部實價登錄資料，竹北高鐵區今年以來至今，已有社區單坪交易價格高達47.6萬元。曾翌婷說，該戶應是當地知名豪宅「若山」，不過高鐵旁的房價確實已漲至4字頭。