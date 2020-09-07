房市／淡水房價最親民兩生活圈　約5成總價600萬內

根據地政事務所統計，淡江及真理大學周邊、沙崙、竹圍等三個生活圈，因為是早期發展地區，公寓型態的交易分別占19.4%、11.9%、9.1%，且交易屋齡20年以上的比例超過一半。這也反映在房價上，如淡江及真理大學一帶，有62.3%交易總價在600萬元以下，沙崙生活圈則有48.8%在600萬元以下；相對於紅樹林捷運站一帶，因為交通、景觀優勢，成交總價有20%在1800萬以上、成交單價有40%在30萬以上，堪稱房價最親民的兩個生活圈。
信義房屋台北灣店店長張耀昇表示，沙崙路是淡水發展較早的地區，多屋齡20年以上大樓、透天與公寓，房價相對低，但沙崙路一段之後，進入淡海新市鎮範圍，多10年內社區大樓。
張耀昇說，若是沙崙路上的中古大樓，視屋況不同，的確600萬內可以買到2房或3房的產品；而若是屬於新市鎮範圍內，則視景觀、釋出量多寡，而有單價上的差異，例如較無景觀者，單坪價格約20至24萬，面公園、大屯山、公司田溪，單價可達26至32萬，如果看得到海景，可能又更高。
由於淡海輕軌藍海線規劃2024年能夠通車，其中第一期工程，將設置台北海洋大學、沙崙、淡水漁人碼頭站等3站，穩定性測試已於6月中宣告過關，力拚今年底先通車，對於沙崙生活圈的房市可望有所帶動。張耀昇說，沙崙生活圈原就有便利商店、超市等，生活機能算是完整，若輕軌通車，也是加分的因素；再者，當地產品類型多元，無論首購、退休、度假或是換屋，都能滿足需求。
信義房屋淡水北新店店長周怡靜也表示，淡江大學周邊學府路、北新路、大忠街多中古大樓與公寓，屋齡30年的2房公寓總價約400至600萬，屋齡20年的大樓約500至700萬，的確是適合預算有限小資族的選擇。