房市／重劃區4字頭新古屋　新莊最熱

新北市地政局公布9月份交易移轉棟數，新莊區年增率達85%，是各主要行政區交易表現最亮眼。專家分析，新莊副都心、頭前重劃區新古屋價位落在42至46萬間，僅少部分5字頭，不再「這麼高不可攀」，加上有建設議題帶動買方信心，才使交易狀況相當火熱。
新北市今年9月份全市交易移轉棟數6331棟，比去年同期增加28%，大多數主要行政區年增率均正成長，尤其以新莊表現最突出。地政局資料顯示，新莊9月份移轉棟數774棟，與去年同期417棟相較，年增率85%；與上個月618棟相較，月增156棟、月增率達25%。
信義房屋幸福捷運店專案經理陳逸勳分析，新莊房市熱絡有三大因素，房價、交通、建設議題。首先，新莊地理位置距離北市近，也有捷運中和新蘆線、環狀線、機場捷運行經，再加上密集公車路網，交通便利性高。
第二，公部門針對新莊投注相當多資源，包括今年2月初環狀線甫通車，2021年預計有國家電影中心落成；民間也有許多商辦如i-tower正在興建中，宏匯廣場今年中也已正式開幕，雙雙帶動買方信心。
最後一項重要因素則是當地的房價。陳逸勳表示，副都心及頭前重劃區5至10年左右新古屋均價約落在42至46萬間，少部分屋齡較新、建商品牌較佳成交價才達5字頭，因此近期有不少來自雙和、板橋，甚至台北市的買方，也有新莊在地原居住在歐洲村的換屋族，考量歐洲村屋齡約15年，換屋到頭前或副都心。
陳逸勳也表示，兩重劃區買氣熱，連帶拉抬新莊中古屋市場，主要是重劃區2房總價約1400至1600萬，但相同價格可買到中古屋3房產品，因此也有不少買方考慮空間需求，轉入中古屋市場。