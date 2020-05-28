香火鼎盛！龍山大厦宮城隍夫人作主扛起半邊天

城隍爺是台灣常見的神明，祂專門處理陰事，同時有著司法神的職責，卻也因此常被誤解為陰廟陰神，其實城隍爺是正道大神。在城隍爺的背後常能見到城隍夫人，但在嘉義市的龍山大廈宮，卻是台灣罕見單獨祭祀城隍夫人的廟宇。龍山大廈宮主祀城隍夫人，所以又被稱為城隍爺奶廟、稱城隍夫人廟。該廟起建於民國八十一年，落成於民國八十九年，與嘉義玉皇宮比臨。嘉義市內有所謂的「三神廟」，亦稱為「三間廟」，分別是代表「天」的玉皇宮，代表「地」的南嶽殿，以及代表「人」的龍山大廈宮。龍山大廈宮雖然看起來建廟的時間不長，但背後的歷史淵源是非常深遠的，因為在龍山大廈宮建廟之前就以城隍夫人祠的名稱在此濟世。這間廟的歷史可追溯到清朝嘉慶年間，當時諸羅縣城有一位生員郭耀海，遠赴福建應考，但郭耀海卻在福建染上瘟疫，若無法在考試前痊癒，則無法進入考場。消息傳回諸羅，郭耀海的家人也因為路途遙遠且黑水溝海相險惡無法親自照料，只能到中寮城隍廟祈求安溪城隍庇佑郭耀海早日康復。人在福建省城的郭耀海，在病夢之中見到一位婦人幫自己把脈，並煎藥讓自己福下，郭耀海醒來後身上的病痛就消失了。回到諸羅之後才知道是城隍夫人跨海救命，感其恩澤，遂迎請安溪城隍夫人分靈，並獻銀四百建立城隍夫人祠。到了民國三十五年，因為原本的舊廟已經不堪使用，當地百姓因而集資興建新廟，並命名為龍山大廈宮。這裡曾有一個習俗，就是當地婦女會自發性的發願做城隍夫人的婢女，到廟中打掃整理，藉此祈求平安，就如同其他地方認神明為契父、契母是一樣的道理。（編輯：黃彥昇）