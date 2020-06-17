短期商務來台有條件放寬！「中低風險地區」名單全場吵翻

中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布，短期商務人士來台若符合條件，可以申請縮短居家檢疫時間，形同某種程度上放寬國境的邊界管制。但中央流行疫情指揮中心公告的中低感染風險國家地區名單中，香港、澳門都被列為低風險，引發網友熱議，不少人直言覺得意外，並認為這是降低防疫標準的「妥協」。中央流行疫情指揮中心宣布可申請縮短居家檢疫時間的 4 項條件如下：1.依指揮中心宣布可入境之人士。2.申請來臺停留天數小於 3 個月。3.短期入境從事商務活動（如：驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等）商務人士。4.出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家／地區，且登機前 14 天無其他國家／地區旅遊史。只要符合上述條件，來自低風險地區的入境人士可在入境隔離的第 5 天申請自費篩檢，來自中風險地區的入境人士可在入境隔離的第 7 天申請自費篩檢，檢驗結果若為陰性，便可解除隔離，以自主健康管理方式在台行動，但仍須每日量測體溫及配合雙向簡訊回報健康狀況。而目前公告的低風險地區包括有：紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。中低風險地區則包括有：韓國、日本、馬來西亞、新加坡。對於中央流行疫情指揮中心的最新宣布，在 PTT 引發網友熱議。有網友認為「台灣的防疫標準終於還是必須要降低，要跟『世界』妥協」，也有網友直言對於低、中風險地區的名單感到意外，尤其最多人不解香港、澳門都被列在低風險地區，「北京那樣，港澳真的要放寬？」、「港澳？？？要相信中共同路人的數字喔」、「大陸人自由來去香港，香港是低風險？」、「香港上個月還有本地的群聚感染，請問開放香港的依據是什麼？」不過也有網友認為，「商務開放是申請制，要有國內廠商邀請的證明文件，整體看下來還是管制相當嚴格的局部性開放」、「台灣開放他國，他國也才會開放台灣」、「合理啊，難道要無限期封鎖」、「商務一定會開，不可能再卡了」。（編輯：倪浩軒）