想靠運動維持好身材　除補充優質蛋白質　營養師點出關鍵

一般來說，對於瘦腰，許多人直觀的印象就動動腰、想要消除手臂上的蝴蝶袖就是甩甩手，但男生與女生的運

流失，進而提升運動後的吸收與代謝。

▲想瘦腰直觀的印象就動動腰、想要消除手臂上的蝴蝶袖就是甩甩手，但男生與女生的運動方法其實大不相同，運動後的醣類及蛋白質攝取有助於蛋白質的合成與肌肉的代謝。（圖／NOWnews）

▲運動後的蛋白質補充，是喝豆漿好還是牛奶好？程涵宇營養師表示，其實兩者差異不大，但像是巧克力牛乳中除了有鈣質、蛋白質外，還有醣類，更能促進肌肉的代謝。（圖／程涵宇營養師提供）

▲運動教練奇夫建議，20％的運動搭加上80％的營養補充，也比較有機會創造出身材黃金比例的條件，很多人可能會以為碳水化合物會直接造成脂肪或是體重上面的負擔，其實運動後補充醣類以及蛋白質，也是許多人會選擇的營養補充來源。（圖／NOWnews）

喜歡運動的粟粟也分享，因為平常就有健身的習慣，但不可能吃高蛋白來練肌肉，以前運動都會希望趕快達到效果，但後來發現不是這樣，飲食上其實也應該要做搭配，有的人可能覺得要盡可能低糖，但營養師及教練有說，像可可調味乳或是巧克力口味的牛奶這種有醣類跟蛋白質的成分，對運動的女生很有幫助，運動後喝也非常方便。

▲女生運動大多是為了維持身材曲線，飲食上搭配更能幫助運動後的蛋白質合成與肌肉代謝。（圖／NOWnews）

▲光泉的「優質蛋白系列」，每瓶400ml 20克的蛋白質，不只方便，也很適合運動訓練完飲用。（圖／NOWnews）

先前受到疫情的影響，許多人都不敢外出運動，連帶健身房、私人健身會所也大受影響，但隨著疫情漸趨明朗，民眾終於可以邁出家門健身，看著這腰際、手臂上的的肉肉，巴不得趕緊消滅它，但營養師提醒，在辛苦運動之餘，若能在運動後補充醣類（碳水化合物）以及蛋白質等，更能幫助維持身材。動方法其實大不相同，許多男生為了追求「大肌肌」會透過重訓輔以蛋白質為主的食物，或是尋求相關的營養補充品輔助，但女生的健身，主要為了維持美麗的肌肉線條，因此，要能維持好身材，除了運動外，運動後攝取醣類與蛋白質，更能有效地加速肝醣合成、促進肌肉生長及修復，減少肌肉至於運動後如何補充蛋白質？究竟是喝牛奶好，還是豆漿好，程涵宇營養師提到，許多人健身後補充蛋白質會選擇喝牛奶或是豆漿，但其實牛奶跟豆漿的蛋白質其實吸收利用率相仿，但每個人的喜好不同，有的人不喜歡豆漿的味道，那就可以喝牛奶，有的人喝牛奶會想上廁所，那就可以喝豆漿，但除了蛋白質的攝取外，其實醣類（也就是碳水化合物）的攝取，能促進吸收與代謝。像是牛奶中除了有優質蛋白外，還有鈣質及碳水化合物。對於有些人好奇，運動後是否可以喝巧克力牛奶這類的調味乳，程涵宇提到，巧克力牛奶中含有醣類，以及牛奶中的乳清蛋白、酪蛋白及亮胺酸等成分，所以在運動後喝點甜的奶製品，其實也有助於蛋白質合成與肌肉代謝，因此，對有在運動健身的民眾來說，運動後喝巧克力牛奶這類的調味乳是沒有問題的。對於平常有在健身習慣的運動教練奇夫分享，「一般我們訓練學員都比較推薦飲食搭配運動的方式，20％的運動搭加上80％的營養補充，也比較有機會創造出身材黃金比例的條件，但如果是一般民眾對於肌力的訓練強度沒有那麼大，運動後的蛋白質攝取其實少不了，很多人可能會以為碳水化合物會直接造成脂肪或是體重上面的負擔，其實運動後補充醣類以及蛋白質，也是許多人會選擇的營養補充來源。」所以她也推薦像搭配光泉優質蛋白牛乳，每瓶400ml 20克的蛋白質，很適合運動訓練完飲用，此外，以可可調味的牛乳，不只能補充醣類與蛋白質，還有牛奶本身的鈣都有，更可以犒賞運動後想喝甜甜飲料的自己，真是好處多多。