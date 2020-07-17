28年登峰代表作　林口國際媒體園區耀眼之星「玄泰PTW」

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▲林口區的A9，雖然單價較高，但生活機能已臻完備，反而吸引許多先去A7看房的客人回到這邊來下單。（圖/公關照片）

▲低公設、純住宅和文化三路雙門面三項特點,是唯一純住宅的絕版規劃。（圖/公關照片）

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▲房型規劃上2到4房都有，兩種規格都有2套及3套衛浴設備版本。（圖/公關照片）

林口地區近年來成長迅速，人口從10年前的8萬已經躍升至11萬，平均每年成長數約3000人。玄泰PTW專案經理陳逸軒表示，「玄泰PTW」在林口商業中心的帶狀地區，是唯一純住宅的絕版規劃，公設比也相當低，僅有29.7%，CP值超高。低公設、純住宅和文化三路雙門面三項稀有絕版之作，都呈現在玄泰28年登峰代表作的「玄泰PTW」。以大林口地區機捷A7站附近的房產為例，這個區域的量體不但龐大，同時也是新北市淡水以外，最靠近台北車站卻還能擁有2字頭房價的地區。而林口地區能迅速增值，以A7重劃區為例，均價目前落在25到27萬左右，雖有價格的優勢，但是該地區僅有一處捷運站，其他生活機能都尚未完備；反觀林口區的A9，雖然單價較高，但生活機能已臻完備，反而吸引許多先去A7看房的客人回到這邊來下單。台北市的客層就佔了60%左右，可見這個案子在「首換族」眼中的珍貴程度。陳專案經理說說，另一個讓我們感興趣的議題就是，「林口國際媒體園區」對林口地區的加乘效果有多大？陳專案經理表示，林口已經被選中是未來國際影城的落腳處，因為媒體影視的進駐，加上影城的建設和電影後製中心的規劃，已經帶動國內許多迷你型影集的製作，其中有相當大的後製部分，將會選擇在台灣進行，而林口國際媒體園區將會是片商最有可能進駐落腳之地。陳專案經理強調，林口有得天獨厚的廣大腹地，未來影城建置完成之後，再伴隨著後製人才的進駐，林口國際媒體園區與國際接軌的可能相當的大。「國際媒體園區」一來可以帶動觀光，再來也有豐富林口的公一預定地確定改為綠的實景可供拍攝，未來定會成為林口地區的地標。能產專園區之後，除了將招攬文創、綠能產業之外，最想要納入的產業就是電影的後製產業，未來如果和影城雙向發展，拍攝與後製結合，加上林口地區目前擁有獨步全台的廣大腹地，以及強調「實景、娛樂、科技」三大主軸的發展方向，國際影城的未來將不可限量。陳專案經理表示，「玄泰PTW」房型規劃上2到4房都有，但主力放在3、4房。平均單價37萬左右，成交價落在31到32萬。而首換族最愛的41－52坪的3到4房，兩種規格都有2套及3套衛浴設備版本。目前成交客層，台北市佔了6成，桃園和南崁及新北約占3成，陳逸軒說，還有1成左右的客戶，是來自香港，他強調，如果不是因為新冠肺炎，這個案子可能約一半的量會被香港的客戶買走。因為要搭配澳洲PTW的設計，因此在建材選擇上也符合國際潮流趨勢，衛浴系統也採用美國標準的設備。陳逸軒強調，為了展現玄泰的28年代表作的誠意，「玄泰PTW」同時也是玄泰第一個打出「防水10年保固」的個案。陳專案經理表示，雖然「玄泰PTW」的公設比很低僅有29.7%，但是規劃的公設卻很多，包括了頂樓的空中花園、7米多挑高的迎賓大廳、專為小朋友設計的「安徒生育樂室」、寬敞明亮的健身房、琴房、KTV以及可供管委會開會的綜合閱覽室。另外陳專案經理提到，目前簽約即贈日立變頻冷暖空調、家電4選3以及提供6套不同風格裝潢設計，提供客戶以一坪2萬元的價格施作，不收設計費，且費用可計算在房價內，相當的實質優惠。銀行貸款8成，訂簽6%，結構體完成再付4%，預計明年6月結構體可完成。