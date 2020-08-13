力邀天后助陣！蝦皮中元節聯手鹿港天后宮推雲端普度

中元節是華人社會重要的祭祀節日，蝦皮購物每年中元節前夕食品類訂單皆會較平日成長超過2倍，其中又以大師兄銷魂拌麵、華元平安箱、舒跑最為熱賣！看好中元節的供品購買需求，於8月14日至8月19日鬼門開前，集結年年熱銷的樂事組合包、盛香珍中元限定分享盒等經典商品推出5折起等優惠，更大撒5折、8折折價券；並與鹿港天后宮攜手合作，讓消費者在防疫期間除了無須親自採買供品之外，更免去親臨現場人擠人的風險，可以直接選擇商品直送鹿港天后宮，以消費者的名義進行普度，並將拜過的供品捐給2家扶助長輩、社區關懷之慈善團體，慶中元做愛心。

蝦皮購物精選普度商品下殺1元！鬼門開再搶701元購物金

據業者觀察，每年自中元節前1個月起，站上「中元普度」相關搜尋及買氣皆有增長趨勢，尤其食品類需求更較平日成長超過2倍！看準國人普度需求，蝦皮購物站上推出活動，普度超值包5折起，更推出精選商品直降1元的超殺方案，包括新福源濃醇手工花生醬蛋捲、臻御行銷魂梅 ，優惠價通通只要1元。而為了因應企業中元節普度需求，購物平台也貼心推出團購推薦，包括華元卡力卡力桶重量級隨身罐祭出優惠價、每朝健康綠茶1箱24入優惠下殺6折。

蝦皮購物攜手鹿港天后宮推線上下單即買即拜

近期民眾防疫意識增加，購物平台業者特別和鹿港天后宮強強聯手推出線上點光明燈活動，8月19日前消費者可用1元蝦幣兌換光明燈抽獎資格，換越多中獎機率越大！9月2日中元普度當天，更將與鹿港天后宮合作，透過直播進行聯合普度，消費者除了可以遠端參與普度盛會之外，在直播過程中也將抽出幸運民眾贈送光明燈，邀請消費者在家防疫也能一同雲端普度、慶讚中元！

此外，為了讓廣大消費者在線上下單輕鬆即買即拜，蝦皮購物也推出「買一送一」、「普度不增肥」2款普度方案；「買一送一」方案中，消費者除了會收到一份商品之外，品牌還會加碼將另一份商品送至鹿港天后宮進行普度！蝦皮購物特別推薦超唰嘴的起司豬肉乾，下殺只要250元，而一吃就停不下來的焦糖葵瓜子也祭出愛心優惠價。「普度不增肥」方案則囊括一次集結米麵、油品、罐頭等經典商品的普度箱和辛拉麵等商品，消費者下單後供品會直接送至鹿港天后宮進行聯合普度，再以消費者名義捐贈給公益單位。兩項計畫捐贈對象共計2家慈善團體，包含財團法人老五老基金會及財團法人華山基金會，讓普度活動更有意義。

為了迎接中元節的到來，蝦皮購物也推出滿額折價活動，8月14日到8月16日每天0點發送滿499元折50元、滿899元折100元優惠券，8月17日當天0點、12點、20點再加碼送滿1,500元享5折、滿699元享8折等超值優惠券，消費滿715元還可抽鹿港天后宮光明燈！而8月19日鬼門開當天0點更限量開搶滿1,000元折701元購物金。