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超商再掀集點戰！小七推哆啦A夢　全家端三眼怪應戰

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-20 18:09:26

▲7-ELEVEN全店推出哆啦A夢元氣新生活集點送，以哆啦A夢漫畫連載50周年為素材，推出多款周邊商品。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN全店推出哆啦A夢元氣新生活集點送，以哆啦A夢漫畫連載50周年為素材，推出多款周邊商品。（圖／業者提供）
9月適逢開學季，不僅學生準備迎接新學期，不少社會新鮮人也即將邁入職場，超商業者也開闢新集點大戰，7-ELEVEN全店推出「哆啦A夢元氣新生活集點送」18款周邊，來打造辦公、居家新生活；全家便利商店則將皮克斯經典動畫角色入列，以三眼怪為主角，端出「玩具強檔趴」集點活動。

7-ELEVEN全店集點與日本爆紅超過50年的哆啦A夢合作，以全新50週年漫畫圖素為素材，自8月26日起推出「哆啦A夢元氣新生活集點送」，並掌握辦公、居家兩大療癒商機，一口氣推出18款周邊，兼具實用與收藏價值，來打造更加分的優質新生活。

首波活動推出「304不銹鋼保溫瓶」辦公系列以及限量「馬口鐵鉛筆盒」辦公系列，保溫瓶為真空雙層設計、可保冷保溫，底部還具防滑設計，上蓋可拆式矽膠圈方便清洗，容量約為450毫升，共有5款；鉛筆盒設計輕巧好攜帶，適合上班族及學生族群放文具或收納其他小物，共有3款。

▲全家推出五款「304不銹鋼保溫瓶」，真空雙層設計，可保冷保溫，底部還具防滑設計。（圖／業者提供）
▲7-ELEVEN推出五款「304不銹鋼保溫瓶」，真空雙層設計，可保冷保溫，底部還具防滑設計。（圖／業者提供）
另外在8月26日下午3點起同步推出辦公及居家系限量周邊預購，首次推出的雙抽屜設計的「電腦螢幕架」，可放置電腦螢幕或筆電，並搭配大尺寸設計的「軟性滑鼠墊」。還有「手持式電風扇」、「書本造型餐盒」、「復古鬧鐘」、「單人雙面薄被」，凡集滿6點加價79元至799元即可兌換一款，商品皆數量有限、售完為止，第二波則在9月9日起接力開放預購；除全店集點商品外，7-ELEVEN也將在同日起推出「50週年哆啦A夢-暖暖心蓋毯」、「摩登復古哆啦A夢-摩登摩登肩背包」兩款商品在ibon搶先預購活動，無論外出旅行、辦公室或居家使用，既方便又實用，活動時間從8月26日起至10月4日止，商品兌換至10月6日。

全家便利商店則看好影迷對明星角色的收藏熱潮，搶攻大小朋友的共同童年回憶，在8月12日上午10點起就特別推出限定新作，以《玩具總動員》三眼怪為主角，變裝成皮克斯經典動畫角色，端出「玩具強檔趴」集點活動，首波推出收藏控必買三眼怪變裝派對公仔，共12款， 8月12日至9月22日以會員點數800點加159元起即可換購。

▲超商開闢新集點送戰場，看好經典動畫角色，滿足大小朋友影迷收藏心願。（圖／業者提供）
▲全家超商開闢新集點送戰場，看好經典動畫角色大玩搞怪變裝，要滿足大小朋友影迷收藏心願。（圖／業者提供）
全家鎖定皮克斯經典動畫角色，在《玩具總動員2》出現的三眼怪，並大玩搞怪變裝，包括《玩具總動員》裡的熊抱哥、巴斯光年等，以及去年才亮相就擁有超高人氣的叉奇；另包含《海底總動員》的尼莫、《料理鼠王》的小米，以及《天外奇蹟》的童子軍小弟弟小羅和卡爾爺爺，模樣可愛度再升級，於8月12日起使用會員點數2000點+1908元即可換購限量三眼怪變身公仔。

全家為了滿足影迷粉絲的收藏樂，還同步推出三眼怪變裝絨毛娃娃─熊抱哥款及叉奇款，使用會員點數800點+399元即可自行挑選入手一款，以及「玩具總動員-收納盒」、「玩具總動員-公仔杯」、「玩具總動員-旋轉蠟燭」等限量商品，皆可使用會員點數並以99元至399元不等加購價一次收集起來，替居家風格增添可愛氣息。

關鍵字

三眼怪 哆啦A夢 集點 7ELEVEN 全家

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