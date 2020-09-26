台北文創首場「早餐文化特展」4路線吃遍大台北經典早餐

台北文創記憶中心推出台灣首場早餐店文化特展「嘿！早餐吃什麼？」，今（26）日舉行VIP早餐會，上百位產官學界菁英齊聚一堂，一起品嚐由創意料理名店「貓下去」為活動特別設計的台灣味早餐；另外，人氣早餐爭霸戰由台式蛋餅以壓倒性的46%得票率，勇奪台灣早餐人氣王寶座。

▲「貓下去」為台北文創記憶中心特別設計多元化的「台灣味」早餐。（圖／台北文創提供）