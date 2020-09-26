台北文創首場「早餐文化特展」4路線吃遍大台北經典早餐

台北文創記憶中心推出台灣首場早餐店文化特展「嘿！早餐吃什麼？」，今（26）日舉行VIP早餐會，上百位產官學界菁英齊聚一堂，一起品嚐由創意料理名店「貓下去」為活動特別設計的台灣味早餐；另外，人氣早餐爭霸戰由台式蛋餅以壓倒性的46%得票率，勇奪台灣早餐人氣王寶座。
由台北文創基金會與台北文創公司共同主辦、Plan B統籌策劃的台灣首場早餐店文化特展「嘿！早餐吃什麼？」，今日舉辦VIP早餐會，文策院丁曉菁董事長、胡晴舫院長、台灣設計研究院張基義院長、前台東縣長黃健庭、文化評論家張鐵志、設計師方序中等上百位產官學界菁英齊聚一堂，在台北文創廣場上，一起露天品嚐由創意料理名店「貓下去」為活動特別設計的碗粿、涼麵、熱狗麵包等多元化的台灣味早餐。
文策院長胡晴舫表示「台灣的早餐店文化是獨步全球的」，她說，她曾經長年在異國發展，以前從歐美搭機抵達台灣的時刻都在清晨，她常常一下飛機就直奔早餐店，點上一客燒餅油條慰藉鄉愁。而這次台北文創記憶中心將台灣的早餐店文化以展覽的形式呈現，最令她印象深刻的是利用可回收「蛋架」搭建的展場，「有機生活和環保是密不可分的」，胡晴舫說，很高興看到台北文創記憶中心將環保創意帶入展覽當中，提醒大家追求生活機能的同時，也不要忽略對環境的友善。
台北文創記憶中心由台北文創與Plan B共同合作籌辦，自2016年起，每年都會選擇一件與台灣生活記憶有關的主題，梳理整合其背後的文化脈絡之後，結合台灣的文化創意工作者一起策展，尋溯出屬於台灣的身份識別與認同。從2016年的「正體字」、2017年的「米」、到2018的「流行音樂」，實體展覽累積參觀人次近20萬人，帶動了各界熱烈討論與迴響之外，更屢獲國內外重要獎項如：德國紅點設計獎、臺北設計獎、金點設計獎的肯定。
記憶中心策展人、Plan B創辦人游適任說明今年記憶中心以「早餐店文化」為主題，期待透過早餐群像回溯、梳理、並開展文化對話。「早餐店是最具有台灣文化識別度的場域之一」，透過展覽的梳理和詮釋，觀眾可以深入了解其中的文化脈絡，更能看到這段屬於台灣生活的共同記憶，在數位時代下展現出的新樣貌。
台北文創基金會執行長劉麗惠說，台北文創記憶中心的策展活動已經邁入第五年了，她特別感謝團隊每一年都在策展花很多功夫針對文化脈絡進行爬梳，透過這樣一年一度的策展活動，Plan B和台灣文創界的菁英、新創品牌業者一起跨界腦力激盪，賦予了展覽更多現代感的詮釋，而開放共享的觀展體驗，將台北文創打造成和民眾溝通的多元文創場域。
而此特展共規劃三大展區，為了讓民眾有機會實地品嚐特色早餐的滋味，特展將在十月份安排4場大台北《早餐跳島計畫》，由「真芳碳烤吐司」創辦人張文哲帶隊導覽，除了帶大家吃遍傳承四代的廟口肉粥、觀光客必吃美味阜杭燒餅、以及各種具有異國風味的經典早餐之外，也會深入介紹台式早餐店背後的歷史脈絡與文化傳承，預定27日起開放報名，因名額有限，台北文創也特別提醒有興趣的民眾鎖定相關公告。
另外，早餐會現場還公布由臺北文創記憶中心和foodpanda 外送平台合作舉辦的線上「人氣早餐爭霸戰」票選結果，一共吸引了全台超過20萬foodpanda會員參與。最終計票結果由台式「蛋餅」以壓倒性的46%得票率勇奪早餐人氣王寶座。而在口味部分，投給「玉米蛋餅」的人最多（21%），「起司蛋餅」緊追在後（17%），還有鮪魚（14%）、培根（12％）。
除了蛋餅，台灣人最愛早餐第二名是吐司，得票率18%；中式蘿蔔糕（10%）、和中西混搭的鐵板麵（10%）則一起摘下了第三名；至於早餐飲料部分，被網友封為「地表最強瀉藥」、由奶精和紅茶調製而成的「奶茶」，竟然獲得45%的得票率支持，一舉擊敗紅茶（27%）、鮮奶茶（16%）、和豆漿（11%)，成為早餐人氣飲料王。