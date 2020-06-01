影／愛老人　埔心鄉農會串串葡萄溫暖人心

時值巨峰葡萄盛產，埔心鄉以生產巨峰葡萄聞名全台，為幫助華山基金會埔心站照顧孤老，埔心鄉農會號召鄉內優質的葡萄果園捐助200箱葡萄，每箱愛心價500元，義賣所得全數將捐助華山基金會埔心鄉在地弱勢老人服務經費。

▲埔心鄉農會號召鄉內優質的葡萄果園捐助200箱葡萄給華山基金會埔心站進行網路義賣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.01）

由於新冠肺炎疫情的影響，社會各界的愛心捐款大大縮水，華山基金會獲得捐款銳減三成五，有鑑於此，埔心鄉農會張旗聞特別帶頭做公益，號召鄉內優質葡萄農，大家捐葡萄做公益，由華山基金會埔心站進行義賣，幫助埔心鄉內孤老。

張旗聞表示，這次集結10幾家果園，除推廣埔心優質農產品外又可做公益，希望集結大家的愛心，「疫」起度過難關，長期支持公益的葡萄故事館館長許增鏞也慷慨捐助30箱葡萄，並表示，歡迎大家都來品嘗埔心鄉甜吻吻的好滋味，吃葡萄也一起為「愛老人」發聲。

▲葡萄故事館館長許增鏞（右）慷慨捐助30箱葡萄，歡迎大家都來品嘗埔心鄉甜吻吻的好滋味，吃葡萄也一起為「愛老人」發聲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.01）

張旗聞說，全世界生產最多，分布最廣的水果葡萄，原本是春季發芽開花，夏季採收，由於農業技術日異月新，農民利用溫室加上LED燈光調節產期，使得原本要等到6、7月才可以品嘗到的葡萄，現在4、5月就有新鮮的葡萄可以品嘗，因此也擁有「北半球第一顆葡萄在彰化」的美譽。

張旗聞表示，全台葡萄栽培面積大約2700公頃，光是彰化縣就種植了1400公頃，主要集中在溪湖的500公頃，以及大村的420公頃，其他分佈在埔心、永靖與員林地區。今年也因氣候所賜，埔心鄉的葡萄農都是大豐收，也因此獲得葡萄農提供優質產地成本價義賣，期盼各界人士扶持並響應愛心葡萄義賣。

▲全世界生產最多，分布最廣的水果葡萄，現在4、5月就有新鮮的葡萄可以品嘗，因此也擁有「北半球第一顆葡萄在彰化」的美譽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.01）

華山基金會埔心站長楊大岑說，獲得葡萄農的愛心捐助200箱葡萄，公益葡萄6月2日起展開網路義賣，想要選購的消費者可與華山基金會埔心天使站，或洽埔心鄉農會洽詢，義賣所得全數做為埔心站常年服務經費。