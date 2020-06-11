爭取國旅　屏東縣長潘孟安率隊北上推屏東「三鐵優惠」

▲屏東縣長潘孟安與基隆市長林右昌共同為爭取國旅觀光，此次屏東觀光產業也推動跨域旅遊，從團客觀光、自由行深度旅遊，到整合縣內食、宿、遊、購、行店家優惠，推出三鐵方案:「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」，就是希望打動遊客的心。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.06.11）

▲行銷屏東農特產品，更是台灣的花果天堂，「來屏東，鐵定玩的痛快、吃的爽快、買的愉快！」（圖／屏東縣政府提供 , 2020.06.11）

爭取疫後國旅觀光，屏東縣長潘孟安11日率隊北上推廣屏東觀光，力推「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」屏東三鐵旅遊優惠，包含住宿、伴手禮、團體旅遊補助、多款好玩主題路線體驗等，同時行銷屏東農特產品，潘孟安縣長強調，屏東是觀光大縣，更是台灣的花果天堂。新冠肺炎疫情趨緩，國內開始推動後疫情時代觀光新玩法，五月底中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率「防疫五月天」至墾丁，就喊出「防疫新生活，從屏東開始」。而屏東向來是國內旅遊勝地，太平洋、台灣海峽、巴士海峽三面環伺，還有3000公尺以上的雄偉北大武山、離島、溫泉，及豐富的多元族群文化，不論登山戲水或體驗人文熱情，屏東都是國旅首選。迎接即將到來的暑假旅遊旺季，潘孟安縣長親自率隊北上，與縣市交流激發共推國內體驗遊程，潘孟安表示，為爭取國旅觀光，此次屏東觀光產業也推動跨域旅遊，從團客觀光、自由行深度旅遊，到整合縣內食、宿、遊、購、行店家優惠，推出三鐵方案:「鐵定加碼、鐵定貼心、鐵定好玩」，就是希望打動遊客的心。第一鐵「鐵定加碼」：6月15日至7月15日住宿屏東「鐵定加碼」旅宿店家，可享美食優惠、場館門票及10元加購在地美食、伴手禮、小王馬煎餅福袋等好禮，不限制訂房渠道，統統加碼給來到屏東玩的旅客。第二鐵「鐵定貼心」：補助10人以上團體行程，行程中住宿屏東合法旅宿二夜以上，並搭配經典景點安排至少一處，每人獎助新臺幣500元，每團獎助上限一萬元，出發日期限定為7月15日前，貼心支持旅行社夥伴團體安心遊。第三鐵「鐵定好玩」：推薦屏東多款好玩主題遊程，從文青散步、原味慢活、饕客嘗鮮、戲水踏浪、親子育樂、溫泉療癒到單車采風，樣樣精彩。