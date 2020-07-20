十連霸村長辭世　公道伯劉城曾獲頒匾額「譽隆鄉梓」

村長向來有地方土地公之稱，擔任田尾鄉正義村長長達41年的前村長劉城，於7月3日晚間在家中安祥辭世，享壽88歲，劉城個性急公好義，在地方是人人稱讚「公道伯」，劉城公祭於26日上午7時舉行，家屬歡迎所有關心的親朋好友前來悼念。

▲劉城個性急公好義， 1969年首次當選村長，連任10屆共41年，1992年曾當選台灣省特優村長，獲頒匾額「譽隆鄉梓」。（彰化縣議員劉淑芳提供）

劉城育有3子1女，一生急公好義，36歲時被村民推舉選村長，一選就連任10屆共41年，至77歲才退休，創下全國任期村長最久記錄，1992年他當選為台灣省特優村長，獲當時省主席邱創煥表揚，地方傳為美談；邱創煥做人做事清廉、認真、為民，也被父親視為偶像，只要邱創煥返鄉祭祖，兩人就會見面話家常，沒想到兩人前後天離世，真的很巧合。

彰化縣議員劉淑芳表示，父親2年前曾有主動脈剝離記錄，幾乎從鬼門關走一遭，近年在家人陪伴下安心養生，7月2日早上（加拿大時間1日晚上）她還透過視訊跟父親報喜訊，孫子找到工作了，父親聽到後笑得燦爛不已，她見他氣色不賴，又繼續陪他聊天，大談年輕時的故事，說了一個多小時才休息，當時以為父親健康無虞，怎料到隔日就接到撒手人寰的消息。

▲時任臺灣省長的宋楚瑜，每每到田尾鄉走訪基層都由彰化縣議員劉淑芳及劉城陪同。（彰化縣議員劉淑芳提供）

劉淑芳說，今年一月底陪兒子到加拿大搬家找工作，未料疫情爆發，期間也買過5、6次機票要回台，但是班機都臨時取消，一直到7月8日才順利回台，剛好遇到中央流行疫情指揮中心宣布，居家隔離、檢疫者奔喪者滿5天無症狀即可外出2小時，幸好目前檢驗結果為陰性，她仍依規定居家檢疫14天，目前居家檢疫多在幫父親誦經迴向。

劉淑芳說，在父親離開前一天邱創煥逝世，由於父親一直把邱視為偶像，因此邱過世消息不敢讓父親知道，就怕受到刺激，沒想到隔日父親就跟著邱創煥腳步上天堂。