影／游振雄帶頭按鈴申告　員林果菜市場賣地換現金了

彰化縣員林果菜市場改建案引發爭議，有民眾上網留言「員林果菜市場賣地換現金了」，員林市長游振雄、市代會主席賴東位及代表們今（29）日上午到彰化地檢按鈴申告網友與部分攤商亂傳謠言說公所已經把市場賣了換現金，希望司法還他們清白，請大家別再以訛傳訛。

▲員林果菜市場成立於1957年至今已有44年歷史。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

員林果菜市場成立於1957年，當時以南昌路與光明街口的市場，做為主要交易地，但市場交易量日益繁榮，導致原有場地不敷使用，後經中央建議遷地改建於現址，於1976年竣工落成，至今已有44年歷史。

游振雄指出，市公所最近向員林市代會提案員林果菜市場改建案，但在臨時會還未開議前，公所提案單即遭竊錄後在外傳發，導致外界誤解果菜市場用地已遭變賣、攤商被迫搬遷，還說他分到最多好處，為了捍衛自己清白決定提告。

▲員林果菜市場主要蔬果交易地，市場交易量日益繁榮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

賴東位表示，員林果菜市場改建案八字都還沒一撇，市場上就議論紛紛，甚至傳出果菜市場賣掉，代表們都有拿好處等謠言，造成不少盤商聽到後憂未來生計被斷，所以舉著白布條到市公所抗議，添生是非，他覺得私下有人為了利益操作，造成所、會困擾，也要請司法單位調查哪些攤商在散佈謠言。

賴東位說，因為攤商一直傳說果菜市場已賣掉，要攤商月底就要遷出，造成社會不安，許多攤商到公所抗議，一般公共建設都要經過提案規劃，哪可能馬上要攤商遷出，所以除了告在網路上散佈謠者，因此到地檢按鈴控告散佈謠言者，請檢方徹底調查，也提醒民眾網路發言要有責任。

▲游振雄強調，網友在網路上散播謠言，嚴重影響市公所及市民代表會聲譽，今站出來就是要捍衛公所與代表會清白。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.29）

有代表私下表示，未審議案資料就流出相當不可思議，攤商僅接收到片面資訊，像是公所賣地、還要強迫搬遷，甚至說果菜市場要遷到靈骨塔旁邊等等，認為散布謠言的人應該要受到強烈譴責，一定要站出來提告。

游振雄強調，網友在網路上散播謠言，嚴重影響市公所及市民代表會聲譽，今站出來就是要捍衛公所與代表會清白。